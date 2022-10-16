Ünlü haber spikerini hatırladınız mı? Son haliyle şaşırttı iğne ipliğe döndü

Uzun yıllar Kanal D öğle haberlerini sunan spiker Şule Zeybek, ekran yolculuğunu sonlandırmıştı. Zeybek'in son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Şule Zeybek sarı saçlarına ve fazla kilolarına veda etmiş görüntüsüyle görenleri hayrete düşürdü.

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Kanal D'de öğlen haber kuşağını sunan isim Şule Zeybek, başarılı spikerliğiyle hafızalara kazınmıştı. Haber spikerliğini bırakan Zeybek, kariyerine "Ben Bilmem Eşim Bilir" programında sunuculukla devam etmişti. Şimdilerde ekranlardan uzak olan ünlü isim değişimiyle adından söz ettirdi. Ünlü spikerin imaj yenilemiş zayıf hali görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Bambaşka biri oldu

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı olan Şule Zeybek 2010 yılında Yiğit Bulut'tan boşanmıştı. Ünlü sunucu son yıllarda değişimiyle şaşırttı.

İmajını değiştirdi

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şule Zeybek, uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını kahverengiye boyattı. Verdiği kilolarla da gündeme gelen Zeybek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İşte ünlü sunucunun son hali;

Şule Zeybek kimdir?

18 Kasım 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızıdır. Annesi Asuman Zeybek'tir. Annesi Asuman Hanımın kız kardeşi olan Sema Doğan, Aydın Doğan'ın eşidir. Bir kız kardeşi vardır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre bir reklam ajansında metin yazarlığı yaptı. Kanal D'de muhabir olarak çalışmaya başladı. Can Gürzap'ın Dialog adlı kursuna gitti, Şahika Tekand'dan etkili konuşma dersleri aldı. Önce radyoda görev yaptı, sonra gece haberleri sundu, daha sonra da öğle haberlerini sunmaya başladı. Şu anda da Doğan grubunda spiker olarak devam ediyor.

Şule Zeybek, 2 Şubat 2000 tarihinde gazeteci Yiğit Bulut ile evlendi. 2010 yılında boşandı. Şule Zeybek ile Yiğit Bulut ile olan evliliği ile bilinse de aslında o ikinci kocasıydı. Şule Zeybek'in ilk eşi bir işadamıydı ve evliliği 4 yıl sürmüştü. Şule Zeybek'in boşanmayla biten ilk eşinden bir oğlu var. Oğlu Batuhan 8 yaşındayken ona rol model olması için Yiğit Bulut ile evlendi.

Şule Zeybek'in iki oğlu var. Verdiği bir röportajda oğlu ile ilgili şunları söylemişti: 'İnanılmaz yakışıklı bir genç adam, bana benziyor! Batuhan’ın babası işadamıydı, şimdi Amerika’da, iyi bir hayatı var.' Şule Zeybek'in Yiğit Bulut'tan olan küçük oğlunun ismi ise Ahmet Yiğit.