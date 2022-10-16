Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'dan çılgın talep! Bölüm başına istedikleri ücret...
Türkiye'nin yıldız oyuncuları arasında ilk sıralarda bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın, 'Kral kaybederse' isimli dizide rol almak için bölüm başına istedikleri ücret dudak uçuklattı.Abone ol
Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hastasının hikayesini anlatarak piyasaya sunduğu “Kral Kaybederse” romanının dizi hali Kral Kaybederse'nin başrol oyuncuları olmaya hazırlanıyor.
Toplamda 2,5 milyon TL
Yakında çekimlerine başlanması planlanan dizi ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ, bölüm başına 1,5 milyon lira talepte bulundu. Bunu duyan Sarıkaya da 1 milyon TL de karar çıktı.
Yeni oyuncular aranıyor
Ancak oyuncuların istekleri, yapımcı tarafından uygun görülmedi. Tatlıtuğ ve Sarıkaya’dan vazgeçen yapımcının, yeni oyuncu arayışına girdiği iddia edildi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı film ve diziler
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Cesur ve Güzel (Cesur Alemdaroğlu, TV Dizisi, 2016)
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Kurt Seyit ve Şura 2 Sezon (TV Dizisi, Kurt Seyit, 2014)
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Kelebeğin Rüyası (Muzaffer Tayyip Uslu, Sinema Filmi, 2013)
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Kuzey Güney 2 Sezon (TV Dizisi, Kuzey, 2011-2012)
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Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme, Sinema Filmi, 2010)
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Ezel 2. Sezon (TV Dizisi, Sekiz/Ramiz, 2010)
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Aşk-ı Memnu 2 Sezon (TV Dizisi, Behlül Haznedar, 2008-2009)
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Menekşe ile Halil (Halil Tuğlu, TV Dizisi, 13 Bölüm, 2007)
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Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Muzaffer, Sinema Filmi, 2006)
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Acemi Cadı (Kendisi, TV Dizisi, 2006)
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Gümüş (Mehmet Sadoglu, TV Dizisi, 2005)
Kıvanç Tatlıtuğ'un ödülleri:
En iyi erkek oyuncu (Kelebeğin Rüyası) / 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri 2014
En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Kuzey Güney 1. Sezon) / 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri 2012
En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Aşk-ı Memnu) / 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri 2009
Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı dizi ve filmler
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Fi
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Behzat Ç. Ankara Yanıyor
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Medcezir
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İkimizin Yerine
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Şaşkın
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Peri Masalı
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Adanalı
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Lale Devri
Serenay Sarıkaya’nın ödülleri
Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye tarafından 2014’te yılın kadını seçilen Sarıkaya, iki defa da Altın Kelebek Ödülü’nü almıştır.
Diğer aldığı ödüller ise şunlardır:
Miss Turkey, 2010, Türkiye 2.si
Elle Style Ödülleri, 2013, En Stil Saç
Magazinci.com Ödülleri, 2014, En İyi Kadın Oyuncu
GQ Türkiye Men Of The Year, Yılın Kadını Ödülü
41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu
İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
3. Kristal Fare Medya Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu
5. Ayaklı Gazete Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncu
4. İMK Sosyal Medya Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu
5.Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri, 2015, Yılın En İyi Bayan Tv Oyuncusu
42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Oyuncu
Arel Üniversitesi 4. Medya Sanat Ödülleri, 2015, En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu
Kayahan Medya ve Sanat Ödülleri, 2015, Yılın En İyi Kadın Oyuncu
YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri, 2015, En Beğenilen Kadın Oyuncu Dizi Oyuncusu
Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Oyuncu
MGD 21. Altın Objektif Ödülleri, 2015, En İyi Drama Kadın Oyuncusu
Türkiye Gençlik Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Oyuncu