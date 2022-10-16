Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'dan çılgın talep! Bölüm başına istedikleri ücret...

Türkiye'nin yıldız oyuncuları arasında ilk sıralarda bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın, 'Kral kaybederse' isimli dizide rol almak için bölüm başına istedikleri ücret dudak uçuklattı.

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Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hastasının hikayesini anlatarak piyasaya sunduğu “Kral Kaybederse” romanının dizi hali Kral Kaybederse'nin başrol oyuncuları olmaya hazırlanıyor.

Toplamda 2,5 milyon TL

Yakında çekimlerine başlanması planlanan dizi ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ, bölüm başına 1,5 milyon lira talepte bulundu. Bunu duyan Sarıkaya da 1 milyon TL de karar çıktı.

Yeni oyuncular aranıyor

Ancak oyuncuların istekleri, yapımcı tarafından uygun görülmedi. Tatlıtuğ ve Sarıkaya’dan vazgeçen yapımcının, yeni oyuncu arayışına girdiği iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı film ve diziler

Cesur ve Güzel (Cesur Alemdaroğlu, TV Dizisi, 2016)

Kurt Seyit ve Şura 2 Sezon (TV Dizisi, Kurt Seyit, 2014)

Kelebeğin Rüyası (Muzaffer Tayyip Uslu, Sinema Filmi, 2013)

Kuzey Güney 2 Sezon (TV Dizisi, Kuzey, 2011-2012)

Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme, Sinema Filmi, 2010)

Ezel 2. Sezon (TV Dizisi, Sekiz/Ramiz, 2010)

Aşk-ı Memnu 2 Sezon (TV Dizisi, Behlül Haznedar, 2008-2009)

Menekşe ile Halil (Halil Tuğlu, TV Dizisi, 13 Bölüm, 2007)

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Muzaffer, Sinema Filmi, 2006)

Acemi Cadı (Kendisi, TV Dizisi, 2006)

Gümüş (Mehmet Sadoglu, TV Dizisi, 2005)

Kıvanç Tatlıtuğ'un ödülleri:

En iyi erkek oyuncu (Kelebeğin Rüyası) / 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri 2014

En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Kuzey Güney 1. Sezon) / 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri 2012

En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Aşk-ı Memnu) / 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri 2009

Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı dizi ve filmler

Fi

Behzat Ç. Ankara Yanıyor

Medcezir

İkimizin Yerine

Şaşkın

Peri Masalı

Adanalı

Lale Devri

Serenay Sarıkaya’nın ödülleri

Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye tarafından 2014’te yılın kadını seçilen Sarıkaya, iki defa da Altın Kelebek Ödülü’nü almıştır.

Diğer aldığı ödüller ise şunlardır:

Miss Turkey, 2010, Türkiye 2.si

Elle Style Ödülleri, 2013, En Stil Saç

Magazinci.com Ödülleri, 2014, En İyi Kadın Oyuncu

GQ Türkiye Men Of The Year, Yılın Kadını Ödülü

41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu

İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

3. Kristal Fare Medya Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu

5. Ayaklı Gazete Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncu

4. İMK Sosyal Medya Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu

5.Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri, 2015, Yılın En İyi Bayan Tv Oyuncusu

42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Oyuncu

Arel Üniversitesi 4. Medya Sanat Ödülleri, 2015, En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

Kayahan Medya ve Sanat Ödülleri, 2015, Yılın En İyi Kadın Oyuncu

YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri, 2015, En Beğenilen Kadın Oyuncu Dizi Oyuncusu

Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Oyuncu

MGD 21. Altın Objektif Ödülleri, 2015, En İyi Drama Kadın Oyuncusu

Türkiye Gençlik Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Oyuncu