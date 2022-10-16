Gözlerinizde bu belirtiler ortaya çıktıysa bu sağlık sorunlarına hazır olun

Gözler, birçok sağlık sorununu önceden haber verebilme özelliklerine sahip bir organımız. İşte muhtemel sağlık sorunlarını önceden bilmenize sebep olabilecek gözlerdeki o önemli belirtiler...

Abone ol

Gözlerimiz, diğer duyu organlarımız gibi oldukça önemli görevler üstlenir. Bu görevlerin yanında gözler, çoğu zaman fark etmesek de bize bazı mesajlar verir. Bunlar da genellikle sağlık sorunlarının belirtileri olur.

Dr. Rachel Ward, öldürücü sağlık koşullarını ortaya çıkarabilecek beş göz belirtisini belirtti.

1. Gözlerin yakınında beyaz veya sarı topaklar

Dr. Rachel, yaptığı açıklamada göz kapaklarının veya burnunun yakınında beyaz veya sarı topaklar varsa, bunun yüksek kolesterol belirtisi olabileceğini belirtti. "Bunlara ksantolazma tortuları denir" şeklindek onuşan Dr. Rachel, gözlerdeki bu işaretin yüksek kolesterolün bir göstergesi olabileceğini ve eğer bu işareti görürseniz kolesterol seviyenizi bir kan testi ile muayene ettirmenizin iyi olacağını öneriyor.

Yüksek kolesterol seviyeleri arter duvarlarında birikebilir ve kalbe giden kan akışını ciddi oranda azaltabilir.

2. Sarı gözler

Dr. Rachel ayrıca, "Gözünüzün beyazları sararırsa, bu çoğunlukla kanınızdaki yüksek bilirubin seviyelerini gösterir, yüksek bilirubin sarılık olarak bilinir" diye belirtti. Dr. Rachel'a göre, sarılığın karaciğer enfeksiyonundan safra taşlarına ve altta yatan bir kansere kadar farklı sebepleri vardır.

Gözünüzde yeni bir sarı renk varsa hemen doktorunuzu görmeniz önerilir.

3. Alt göz kapağı

Alt göz kapağınızı aşağı çektiğinizde kapağın içi kırmızı/pembe görünmelidir. Dr Rachel, "Birinin kan sayımı (anemi) düşükse, alt göz kapağı normalden daha açık olacaktır" şeklinde konuştu.

Aneminin diğer semptomlari arasında yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı ve baygınlık hissi yer alır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen anemiye çoğunlukla demir eksikliği sebep olur.

Anemi eğer tedavi edilmezse, demir eksikliği vücudun doğal savunma sistemini etkilediğinden sizi hastalık ve enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getirebilir. Şiddetli demir eksikliği anemisi, anormal derecede hızlı kalp atışı veya kalp yetmezliği gibi kalbi veya akciğerleri etkileyen komplikasyonlar geliştirme riskinizi artırabilir.

Şiddetli veya tedavi edilmemiş anemisi olan hamile kadınlar da doğumdan önce ve sonra daha yüksek komplikasyon riskine sahip olurlar.

4. Tehlikeli görüş

GP Rachel, görüş alanınız eksikse, felç geçirmiş olabilirsiniz, diye açıklıyor.

Dr. Rachel, "Görme, beyinde özel bir alana ve ayrıca göz hareketlerini ve öğrencileri kontrol eden birkaç sinire sahip karmaşık bir nörolojik süreçtir" şeklinde konuşuyor.

Dr. Rachel, yaptığı açıklamayı "Bu alanlardan birinde inme (beyne kanama veya beynin bir kısmına giden kan eksikliği) varsa, görüşünüz etkilenecektir" şeklinde sürdürdü. Rachel ayrıca göz hareketleriniz etkilenirse felçten etkilenirse, iki gözün hareketinin senkronize olmaması sebebiyle çift görme probleminin ortaya çıkacağını belirtti.

5. Şişkin gözler

Şişkin gözlere sahip olmak, aşırı aktif bir tiroidin belirtisi olabilir. Doktor, aşırı aktif tiroid bezine sahip her üç kişiden birinin tiroid göz hastalığına sahip olacağını bildiriyor (Grave hastalığı) Bu durumda gözlerde kuru ve kumluymuş gibi bir his oluşabilir.