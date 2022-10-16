Başakşehir, İsntabulspor'u devirdi! Üç puanı 2 golle aldı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26 ve 78. dakikalarda Ndayishimiye kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 20'ye yükseltirken İstanbulspor 8 puanda kaldı.
Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbulspor da deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’in solundan filelere gitti. 1-0
33. dakikada Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ taraftan Oğuzhan Berber’in ortasında kale önünde Muammer’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
66. dakikada Berkay’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar’ın plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.
75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aleksic’in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
78. dakikada sol çaprazdan Lima, kullandığı serbest vuruşta topu içeriye ortaladı. Arka direkte Duarte’nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Ndayishimiye’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0