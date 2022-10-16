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Maden şehidinin babasının zor anları! Tabutun başında güçlükle durdu

Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te toprağa verildi. Baba İsmail Yıldız, cenazede oğlunun tabutunun başında güçlükle durabildi.

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Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada şehit olan maden işçilerinden Öner Yıldız'ın (35) cenazesi, memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi.

İki çocuk babası olan Yıldız için Konarı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öner'in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden baba İsmail Yıldız, ayakta durmakta zorlanarak, gözyaşlarına boğuldu. Baba Yıldız, oğlunun ocakta eksi 300 kotunda çalıştığını, olaydan arkadaşlarının haber vermesiyle haberdar olduğunu söyledi.

Maden şehidi Yıldız, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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