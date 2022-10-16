BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
HABER /  GÜNCEL

Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Yürekleri sızlatan kareler!

Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Yürekleri sızlatan kareler!

Türkiye maden şehitlerine ağlıyor. Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında yüreklerimiz yandı. 41 madencimiz şehit oldu. Geriye ise maden işçilerinin anıları ve son kareleri kaldı. Madencierin mesaiye giderken çektikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Abone ol

Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde Cuma günü akşam saatlerinde bir patlama yaşandı. Türkiye'yi yasa boğan patlama nedeniyle 41 madencimiz şehit oldu.

Yaralı maden işçileri ise Bartın ve çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan maden kahramanlarının son görüntüleri de ortaya çıktı.

Kimi telefonla konuşuyor, kimi birbiriyle sohbet ediyordu. Maden işçileri mesaiye giderken minibüste çekildi bu fotoğraf.

Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu.

Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı.(TRT Haber)

ÖNCEKİ HABERLER
Belarus'tan flaş karar: 9 bin Rus askeri konuşlandırılacak!
Belarus'tan flaş karar: 9 bin Rus askeri konuşlandırılacak!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
HDP'den çarpıcı Cumhurbaşkanı adayı çıkışı! 6'lı masaya mesaj
HDP'den çarpıcı Cumhurbaşkanı adayı çıkışı! 6'lı masaya mesaj
Real Madrid El Clasico'da Barcelona'yı devirdi! Liderlik koltuğuna oturdu
Real Madrid El Clasico'da Barcelona'yı devirdi! Liderlik koltuğuna oturdu
Başakşehir, İsntabulspor'u devirdi! Üç puanı 2 golle aldı
Başakşehir, İsntabulspor'u devirdi! Üç puanı 2 golle aldı
Gözlerinizde bu belirtiler ortaya çıktıysa bu sağlık sorunlarına hazır olun
Gözlerinizde bu belirtiler ortaya çıktıysa bu sağlık sorunlarına hazır olun
Bakan Akar tahıl sevkiyatında son durumu açıkladı: "Üç ayda toplam 345 gemi ve..."
Bakan Akar tahıl sevkiyatında son durumu açıkladı: "Üç ayda toplam 345 gemi ve..."
Bahçeli'den ABD ziyaretine sert tepki: "Kılıçdaroğlu truva atıdır, ziyareti şaibelidir"
Bahçeli'den ABD ziyaretine sert tepki: "Kılıçdaroğlu truva atıdır, ziyareti şaibelidir"
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'dan çılgın talep! Bölüm başına istedikleri ücret...
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'dan çılgın talep! Bölüm başına istedikleri ücret...
Beşiktaş Trabzonspor (CANLI YAYIN)
Beşiktaş Trabzonspor (CANLI YAYIN)