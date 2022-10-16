Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Yürekleri sızlatan kareler!

Türkiye maden şehitlerine ağlıyor. Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında yüreklerimiz yandı. 41 madencimiz şehit oldu. Geriye ise maden işçilerinin anıları ve son kareleri kaldı. Madencierin mesaiye giderken çektikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

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Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde Cuma günü akşam saatlerinde bir patlama yaşandı. Türkiye'yi yasa boğan patlama nedeniyle 41 madencimiz şehit oldu.

Yaralı maden işçileri ise Bartın ve çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan maden kahramanlarının son görüntüleri de ortaya çıktı.

Kimi telefonla konuşuyor, kimi birbiriyle sohbet ediyordu. Maden işçileri mesaiye giderken minibüste çekildi bu fotoğraf.

Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu.

Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı.(TRT Haber)