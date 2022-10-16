Vodafone Park'ta kazanan çıkmadı: Derbide puanlar paylaşıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi.

Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada Larsen kendi kalesine ve 70. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 11. dakikada Gomez ve 36. dakikada Trezeguet'den geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 19'a, Trabzonspor ise 18'e çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise Sivasspor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Maxi Gomez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

17. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

24. dakikada Salih Uçan’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst’un ceza sahası içinde kayarak vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Daha sonra topu önünde bulan Dele Alli’nin ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

28. dakikada Trezeguet’nin pasında topu alan Marek Hamsik’ın ceza yayının üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

29. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Valentin Rosier’ın içeriye çevirdiği topta arka direkte Jens Larsen ters vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada Arthur Masuaku’nun geri pasında araya giren Trezeguet ceza sahası içinde kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Josef de Souza’nın geri pasında araya giren Umut Bozok pasını Enis Bardhi’ye aktardı. Bardhi’nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

70. dakikada Nathan Redmond’ın sağ kanattan ceza sahası içinde ortasında Wout Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Daha sonra topu önünde bulan Cenk Tosun kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

86. dakikada Gedson Fernandes'in orta sahanın solundan uzun pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir yerden yaptığı plase vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Yusuf Yazıcı'nın Gedson Fernandes'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan, Yusuf'a sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Yusuf Yazıcı'ya direkt kırmızı kart verdi.

Necip Uysal'a 400. maç plaketi verildi

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninde yetişen ve uzun yıllardır A takım forması giyen Necip Uysal'a siyah-beyazlı formayla 400. maçına çıktığı için plaket verildi.

Beşiktaş'ın altyapısında başladığı futbol hayatına 2009 yılından bu yana A takımda devam eden Necip Uysal'a, Trabzonspor karşılaşması öncesinde plaket verildi. Geçtiğimiz hafta oynanan Giresunspor karşılaşmasında forma giymesiyle birlikte siyah-beyazlı forma altında 400. maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcuya, kulüp tarafından 400. maçına özel olarak paket verildi. Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından Trabzonspor karşılaşması öncesinde plaketi verilen Necip Uysal, ardından tribünleri selamladı. Necip Uysal, Beşiktaş forması altında çıktığı 400 maçta 6 gol atarken, 17 de asist yaptı.

Beşiktaş, Trabzospor’u 6 maçtır evinde yenemiyor

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Trabzonspor’u konuk ederken karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 berberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19 yaparken Trabzonspor da 18 puana yükseldi. Rakibini sahasında en son 5 Kasım 2016 tarihinde mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 6 maçta da rakibine diş geçiremedi. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önündeki son 6 karşılaşmada Trabzonspor’a karşı 4 beraberlik alırken, 2 mücadeleden de yenilgiyle ayrıldı. Kara Kartal’ın mağlup olduğu 2 maçta da Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’ydı.

Ghezzal 7 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.

Ghezzal sezonun ilk iki maçında ise Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a gol atmıştı.

Ghezzal'ın yanı sıra Salih Uçan da 1 maç sonra kadrodaki yerini aldı. Bu sezon siyah-beyazlı takımın tüm maçlarında forma giyen Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşılaşmasında görev yapamamıştı.

Montero ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Emrecan Uzunhan'ın da sakatlığının devam etmesi üzerine teknik direktör Ismael, Montero'yu savunmada görevlendirdi. İspanyol stoper bu sezon sadece Alanyaspor maçının ikinci yarısında görev almıştı.

Madenciler için saygı duruşu

Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden madenciler unutulmadı.

Cuma günü yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçileri için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan iki takım sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, "Gün kömür karası" yazılı bir pankart açarak hayatını kaybeden maden işçilerini andı.

Tribünler doldu

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar stadın neredeyse tamamını doldururken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ilk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

TRABZONSPOR: ğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez.