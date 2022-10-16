Alman devi Arda Güler için geliyor: Ankaragücü maçında gözler onun üzerinde olacak!

Bayern Münih'in temsilcilerinin, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i Ankaragücü maçında tribünden takip edecekleri iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler, Alman devi Bayern Münih'in radarına girdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AEK Larnaca maçında 69 dakika sahada kalan hem futbolu hem de istatistikleriyle göz kamaştıran 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih listesine yazmış durumda.

Bayern Münih temsilci yollayacak

Alman kulübünün temsilcilerinin Fenerbahçe'nin yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça geleceği öğrenildi. Arda Güler'in Ankaragücü maçında ilk 11'de ya da maçın 2. yarısında oynama şansının yüksek olduğu ifade ediliyor.