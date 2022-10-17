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Rıdvan Dilmen Valerien Ismael'e sahip çıktı: "Jorge Jesus'tan daha çok puan topladı"

Rıdvan Dilmen Valerien Ismael'e sahip çıktı: "Jorge Jesus'tan daha çok puan topladı"

Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların Valerien Ismael'i eleştirmesine anlam veremediğini ifade eden Dilmen, Yusuf Yazıcı'nın da kafasının yerinde olmadığını söyledi.

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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Rıdvan Dilmen'den flaş ifadeler geldi. Beşiktaşlı taraftarlara karşı çıkan Dilmen, Valerien Ismael'in Jorge Jesus'tan daha çok puan topladığını söyledi.

"Jorge Jesus'tan daha çok puan topladı"
Valerien Ismael için yapılan istifa tezahüratlarına şaşırdığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Bu işlere anlam veremiyorum. Çok kötü denilen Valerien Ismael, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan daha çok puan toplamış" dedi. Taraftarlar ise Rıdvan Dilmen'in bu sözünün ardından sarı-lacivertli takımın 2 maçının eksik olduğunu hatırlattı.

"Kafası iyi değil"
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dev mücadelenin 90+7. dakikasında Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü. Yusuf Yazıcı, özür dileyerek sahadan ayrıldı. Rıdvan Dilmen ise Yusuf hakkında, "Yusuf Yazıcı'yı çocukluğundan beri tanırım. Futbolunda çok düşüş var. Mental olarak yerinde değil gibi duruyor. Faulu yapan kişi Yusuf Yazıcı değil, özür dileyen kişi Yusuf. Çok saygılı bir çocuk ama kafası iyi değil" dedi.

 

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