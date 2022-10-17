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Orkun Kökçü reddetti: "LGBT kaptanlık bandını takmam"

Orkun Kökçü reddetti: "LGBT kaptanlık bandını takmam"

Milli futbolcu Orkun Kökçü, dini inancı nedeniyle gökkuşağı renklerinin yer aldığı Feyenoord kaptanlık bandını takmayacağını açıkladı.

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Hollanda Eredevisie ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı milli oyuncu Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçı öncesi gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmamayı tercih etti.

AZ Alkmaar maçında kaptanlık bandını takmayacak
Hollanda Eredevisie'nin 10'uncu haftasında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Feyenoord'un takım kaptanı olan Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlamasına rağmen dini sebeplerden dolayı gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacak.

İşte Orkun Kökçü'nin açıklamaları:
"Herkesin istediğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum"
LGBT rengi taşıyan kaptanlık bandını takmama sebebini açıklayan Orkun Kökçü, "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum. dedi.

"Umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir"
Kökçü, "Bazı insanların bu konuda benim hakkımda hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Niyetim kesinlikle bu değil. Sözlerimin, bu duyguyu hemen ortadan kaldırmayacağını bilsem de umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Feyenoord, Orkun Kökçü'nün yerine karşılaşmaya Gernot Trauner'in kaptan olarak çıkacağını duyurdu.

Sezona iyi başladı
Milli oyuncu Orkun Kökçü, bu sezon Feynoord formasıyla 12 maça çıkarken 4 gol ve 1 asist'lik performans sergileyerek takımının önemli isimlerinden biri oldu.

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