Taraftarlardan Valerien Ismael'e istifa çağrısı: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçında Teknik Direktör Valerien Ismael'i istifaya davet ederken Sergen Yalçın için de tezahüratta bulundu.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor karşılaştı Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19 yaparken Trabzonspor da 18 puana yükseldi. Rakibini sahasında en son 5 Kasım 2016 tarihinde mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 6 maçta da rakibine diş geçiremedi.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önündeki son 6 karşılaşmada Trabzonspor’a karşı 4 beraberlik alırken, 2 mücadeleden de yenilgiyle ayrıldı. Kara Kartal’ın mağlup olduğu 2 maçta da Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’ydı.

Valerien Ismael'i istifaya davet ettiler

Vodafone Park'ı dolduran Beşiktaş taraftarları, maçın ardından teknik direktör Valerien Ismael'e uzun süre istifa çağrısında bulundu.

Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaşlı taraftarlar, Valerien Ismael'e yönelik tepkisinin ardından Sergen Yalçın tezahüratları yapıldı.