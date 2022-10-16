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Bakan Koca tedavisi devam eden maden işçilerinin son durumunu açıkladı

Bakan Koca tedavisi devam eden maden işçilerinin son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören 6 maden işçisinden 5'inin durumunun ağır, birinin durumunun orta seviyede olduğunu bildirdi.

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Koca, sosyal medya hesabından, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var." bilgisini paylaştı.

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