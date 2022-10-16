Bakan Koca tedavisi devam eden maden işçilerinin son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören 6 maden işçisinden 5'inin durumunun ağır, birinin durumunun orta seviyede olduğunu bildirdi.

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Koca, sosyal medya hesabından, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var." bilgisini paylaştı.