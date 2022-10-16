Abdullah Avcı: Üstümden Trabzonspor ceketini çıkardığımda ben de konuşurum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, " Üstümde Trabzonspor ceketi var, belki yarın bir gün ceket çıktığında, ben de konuşurum." dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İki büyük takıma yakışan bir oyun oldu"

"Beşiktaş'ta iyi ve derin bir kadro var. İç sahada baskıyı yapacaklarını biliyorduk. 8. günde onlar ilk maçını oynadı, biz 7. günde 3. maçımızı oynadık. Oyunu iyi planladık. İki büyük takıma yakışan bir oyun oldu. Kazanmak için geldik, üzgünüz."

"İki senedir burada kazandık"

"Bu atmosferde 1 puan da iyi. İki senedir burada kazandık, yine de kazanmak istedik. Biz çok yorgunuz. Dinlenmek ve en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Kazanabilirdik, bunu kaçırdığımız için üzgünüz."

"10. haftada final maçı olmaz"

"Kim kazanırsa kazansın, şampiyon olmayacaktı. Daha 10. haftadayız, 20 haftayı ne yapacağız? 10. haftada final maçı olmaz. Biraz daha bakış açısını değiştirmeliyiz. Kazanmak ya da kaybetmek ölüm değil. Böyle bakarsak, daha iyi hissedeceğiz."

"Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım, gurur duyuyorum"

"Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım, gurur duyuyorum. Sonuna kadar saygım var. Trabzonspor'dayım, Türkiye'nin en büyük takımlarından birindeyim. Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum. Bana Beşiktaş formasını hediye ettiler, oğluma götüreceğim."

"Üstümde Trabzonspor ceketi var"

"Aslında Bartın'a bakalım. Kimsenin ailesi, kötülükleri hak etmiyor. Ne oldu? Maç oynadık, bu mu? Beşiktaş'a büyük saygım var. Üstümde Trabzonspor ceketi var, belki yarın bir gün ceket çıktığında, ben de konuşurum."

"Skoru 3-1 ve 4-1'e getirebilirdik"

Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından basın toplantısında ise şu açıklamalarda bulundu:

"Ligimizin oyuncu kalitesi yüksek, içeride en fazla baskı yapan, hava topu ile ikili mücadele kazanan ve faul yapan takımına karşı oynadık. Beşiktaş, 7 gündür bizim maça çalışıyor. Biz ise 8 günde üçüncü maçımızı oynadık. Kazanmak için gelmiştik. Oyun aslında istediğimiz gibi başladı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda fırsatlar önümüze çıktı. Skoru 3-1 ve 4-1'e getirebilirdik. Beşiktaş 4-4-2'ye dönünce orta sahada daha fazla topa sahip olmaya başladık. Bu anda topu gezdirirken golü yedik. Final paslarını atamadık. Oyuncuları tebrik ediyorum. İyi ve güzel bir mücadele oldu. Akan oyunda üçüncü bölgede baskı yapabilecek bir takım değiliz. Bekliyoruz ve rakibin bir tarafından risk alıyoruz. Geçişlerde önemli fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik."