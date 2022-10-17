Bartın'da hayatını kaybeden madenci eşinden yürek burkan paylaşım

BARTIN Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 işçiden Şuayip Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medyadan yürek burkan paylaşım gerçekleştirerek, “Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şuayip Okul, Çanakçılar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Son yolculuğuna uğurlanan Şuayip Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek burkan paylaşımlar yaptı.

Hiç aklıma gelmezdi bırakıp gideceğin

Şehit madenci Şuayip Okul’un eşi Eda Okul mesajında; "Seni çok seviyorum canımın içi. Sensizlik çok zor dayanmak çok zor. Hiç aklıma gelmezdi biz yalnız bırakacağın. Canım şehidim benim nurlar içinde uyu mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Eda Okul, “Eşim Şuayip Okul’u maden ocağı patlaması sonucu kaybettim. Arayan, soran, mesaj atan herkesten Allah razı olsun. Mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Acım çok büyüktür inanın. Sadece tek isteğim herkesten dua. Şimdiden Allah razı olsun." dedi.