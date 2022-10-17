Bursa'da yaşandı! Çöplerin arasında buldu temizlerken kanlar içinde kaldı
BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöplerin arasında yolda bulduğu silahı temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaralandı.Abone ol
İddiaya göre, Onur D. (36) çöplerin arasında yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini bacağından vurdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Onur D, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. Görgü tanığı Serkan Tekdemir, polislere hurdacı olduğunu ve çöpleri karıştırırken söz konusu kişinin tabancayla kendisini vurduğunu gördüğünü söyledi.