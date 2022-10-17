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Madenci ölümleri kader midir? Ahmet Hakan isyan etti

Madenci ölümleri kader midir? Ahmet Hakan isyan etti

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 madenciye mezar olan kömür ocağındaki patlamanın ardından "kader" tartışması alevlendi. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "kaderinde var" tezine karşı çıkıp, "Kâr hırsıyla insan hayatını karartanların kaderini karartmak şarttır; kader inancına bağlılık, bu yolla sağlanabilir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'da maden ocağındaki patlama hayatını kaybeden 41 işçi ile ilgili açıklamasında "Birileri dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız" demişti. Kader tartışmasını yeniden başlatan bu sözlere bir itiraz da Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Madenci ölümleri kader midir?

Adamın biri cinayet işlediğinde ne yapıyoruz?
Cinayet işleyeni yaka paça hapse tıkıyoruz.
“Ne yapalım, ölenin kaderinde bu varmış” deyip cinayet işleyeni salıvermiyoruz.
Kader inancı şunu gerektirir:
Önce cinayet işleyenin cezası verilir.
Ancak bunun ardından “ölenin kaderinden” söz edilir.

“Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez

Madenci ölümleriyle ilgili olarak da...
-“Öncelik insan hayatıdır” demeden...
-“İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden...
-“Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden...
Sadece ve sadece...
“Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez.

Kader duyarsızlık aracı yapılmış olur

Eğer denirse...
Kader inancı, bir duyarsızlık aracı haline getirilmiş olur.
Ve kadere inanç sarsılır.
Madencilerin ölümüyle ilgili kimin en ufak bir ihmali varsa ondan hesap sorulmalıdır.
Daha fazla kâr hırsıyla insan hayatını karartanların kaderini karartmak şarttır.
Kader inancına bağlılık, ancak bu yolla sağlanabilir.

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