Fişe takılıyken elektrik harcayan aletler! Kapalıyken bile elektrik çekiyor TV, uydu alıcısı, şarj aleti, bilgisayar...

Fişe takılıyken kapalı bile olsa uydu alıcıları, televizyon, bilgisayar, çay ve kahve, çamaşır ve bulaşık makinası elektrik harcar. Cep telefonu şarj aletleri de fişe takılı bırakıldığında elektrik harcamaya devam eder. En çok elektrik harcayan da uydu alıcı sistemleri oluyor. Elektrik faturasında yılda 330 lira daha fazla ödemenize sebep olan cihazların listesi ve tükettikleri elektrik miktarına bakın...

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Evinizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünler, küçük mutfak aletleri, televizyon gibi eğlence araçları sizin kapalı sandığınız hallerde hatırı sayılır miktarda elektrik tüketiyor. En büyük hortumcu da uydu alıcıları... Bu cihazlar kapalıyken bile inanılmaz bir elektrik tüketimine sahip. Peki cihazı kapattım neden hala elektrik harcıyor sebebi ne derseniz. Önce bu konuda sizi bilgilendirelim. Evimize gelen elektrik 220V’tur. Evimizde kullandığımız bir çok elektrikli cihaz ise 220V’u direk olarak kullanmaz, girişlerinde bulunan bir transformatör yardımıyla bu gerilimi düşürerek kullanırlar. Bu transformatörler cep telefonlarının adaptörlerinde, televizyonların iç kısımlarında, bilgisayar kasalarının hemen girişlerinde bulunurlar. Asıl görevi 220V olan alternatif gerilimi 24V, 12V, 5V gibi düşük doğru gerilimlere düşürmek olan bu cihazlara adaptör, güç kaynağı (power supply) gibi farklı isimler verilir. İşte cihazlarımızın kapalıyken elektrik tüketimin sebebi bu transformatörlerdir. Şimdi gelin hangi ev aleti fişteyken ne kadar enerji harcıyor yılda ne kadar paranızı çalıyor tek tek bakalım...

Uydu cihazı ne kadar elektrik harcıyor?

Evinizde televizyon olduğuna göre mutlaka bir uydu alıcınız da vardır. Bu uydu alıcıları da bizi uyutup paramızı çalan aletlerin en başında geliyor. Hatta tüm ev aletleri içinde sırf fişe takılı olduğu için en büyük harcamayı yapan da bu alettir. Uydu alıcıları kapalı hallerde bile yılda yaklaşık 53 KW enerji harcar. Elektriğin birim fiyatı 2 lira 38 kuruş. Buradan hesaba vurduğumuzda yılda 126 lirayı kapalı halde olan uydu alıcıları yiyor. Televizyonunuzu kapattığınızda mutlaka bu cihazı fişten de çekin tasarruf edin...

Bilgisayar kapalıyken elektrik harcar mı?

Bilgisayarlarınızı kapatıp fişten çekmediğiniz taktirde ne kadar elektrik ziyanı yaptığınızı öğrenmek ister misiniz? Bir bilgisayar kapalı vaziyette yılda 31.6 KW elektrik harcar. Uydu alıcılarından sonra fişe takılı olduğu için en çok enerji harcayan cihaz bilgisayardır. Fişe takılı bıraktığınız bilgisayarın yıllık elektrik faturası maliyeti ise 75 lira 20 kuruş ediyor. Sanırız sadece kapatmakla yetinmeyip fişten çekmeyi ihmal etseniz...

Çamaşır ve kurutma makinası kapalıyken ne kadar elektrik harcıyor

Her evin artık vazgeçilmezlerinden biri de çamaşır makinaları. Zamanımızın en olmazsa olmaz ev aletlerinden biri olan çamaşır makinaları kapalı halde bile elektrik harcayan aletlerden biri. Uydu alıcısı ve bilgisayardan sonra en çok 'boşa' tüketimi de çamaşır makinaları yapar. Kapama düğmesine bassanız bile fişe takılı olduğu 1 yıl içinde 14.1 KW elektrik harcar. Bunun da elektrik faturanızdaki karşılığı yılda 33 lira 55 kuruş ediyor. Buna kurutma makinasını da eklerseniz fatura şişiyor.

Bulaşık makinası kaç lira elektrik harcıyor?

Fişe takılıyken en çok enerji çalan aletlerde dördüncü sırada bulaşık makinaları var. Kapama düğmesine basmakla yetindiğimiz bulaşık makinaları yılda 10.7 watt elektrik tüketir. Elektriğin birim fiyatı 2 lira 38 kuruştan bu da yılda 25 lira 46 kuruş ediyor.

Çay ve kahve makinası da kapalıyken harcıyor

Ketıl, çay ve kahve makinası evlerimizde kullandığımız küçük ev aletlerinin başında geliyor. Genellikle de bu cihazları tezgahımızın üzerine dizer her daim kullanım halinde kalsın diye de fişte takılı tutarız. Ne yazık ki bu cihazlarda kapalı halde bile bizi uyutup paramızı cebimizden çekmeye devam eder. Bir çay ve kahve makinası kapalı halde fişe takılı olduğu 1 yıl içinde toplam 3.8 watt elektrik harcar. Bu da 9 lira fazladan fatura ödememize sebep olur.

Televizyon kapalıyken fişe takılı ne kadar elektrik harcar

Herkesin evinde en çok kullandığı eğlence aletlerinin başında televizyonlar geliyor. Bu cihazları da genellikle kumandadan kapatırız ve elektrik tüketimini sonlandırdığını düşünürüz. Oysa hiç de öyle değil. Bir televizyon kapalıykende fişe takılı olduğu için elektrik tüketmeye devam eder. Bir yıl içinde çalışmadığı zamanlarda tükettiği elektrik miktarı da 7.7 KW civarında olur. Bu da yılda 18 lira 32 kuruş maliyet demek. Televizyonunuzu artık sadece kumandadan kapatmayın, fişten de çekin...

Klima kapalıyken elektrik harcar mı?

Yazın sıkça kullandığımız klimaları kış aylarında unuturuz. Unuttuğumuz bir diğer şey de onları fişte takılı bırakmaktır. Biz onları fişte takılı unutsak da onlar elektrik tüketmeyi unutmaz. Bir klima kapalı haliyle yılda 3.1 watt elektrik harcar. Bunun maliyeti de yıllık 7 lira 40 kuruş ediyor.

Oyun konsolu ve sinema ses sistemleri

Bilgisayar ya da televizyonunuza takılı olan oyun konsolları ve ses sistemleri de kapalıyken elektrik harcayan aletler arasında. Bir oyun konsolunun kapalıyken yıllık elektrik tüketimi 3.6 watt, sinema ses sisteminin ki ise yıllık 10.2 watt... Oyun konsolu yıllık 8 lira 56 kuruş, sinema ses sistemi ise 24 lira 27 kuruş harcıyor. İkisinin toplam fatura maliyeti 32 lira 83 kuruş...

Cep telefonu şarjı ne kadar elektrik harcıyor?

Hepimizin fişte takılı bıraktığı aletlerin başında şarj cihazları geliyor. Her gün mutlaka bu aletlere cep telefonunu taktığımızdan fişten çekmeyi düşünmeyiz. Oysa şarj aletleri de cep telefonu takılı olmasa bile boşa elektrik harcar. Sırf fişe takılı olduğundan tükettiği yıllık elektrik miktarı 0.7 KW tutar. Bunun maliyeti de 1 lira 66 kuruş ediyor. Gözünüze çok az göründüğünün farkındayız. Ama tüm saydığımız bu aletlerin bir yılda harcadığı total rakama gelin bakalım...

Televizyon, çamaşır ve bulaşık makinası, uydu alıcısı, ketıl, çay ve kahve makinası, bilgisayar, oyun konsolu ve ses sistemleri, klima ve şarj adaptörleri... Tüm bu cihazlar fişteyken bizi soyuyor. Hepsinin tek tek rakamlarını verdik. Peki toplam yılda kaç lirayı cebimizden hortumluyorlar biliyor musunuz? Toplam rakam : 329 lira 42 kuruş...

Oyun konsolu ve sinema ses sistemi : 32 lira 83 kuruş

Şarj cihazı : 1 lira 66 kuruş

Televizyon 18 lira 32 kuruş

Klima 7 lira 40 kuruş

Ketıl, çay ve kahve makinası 9 lira

Bulaşık makinası 25 lira 46 kuruş

Çamaşır makinası 33 lira 55 kuruş

Uydu cihazı 126 lira

Bilgisayar 75 lira 20 kuruş