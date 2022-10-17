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Mustafa Destici'nin açıklaması heyecanlandırdı: Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek

Mustafa Destici'nin açıklaması heyecanlandırdı: Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ”Emeklilikte yaşa takılanların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek” dedi.

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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Adana Çukurova İlçe Başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Destici, Bartın'da hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. 

“Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek”

Ocak ayına kadar hükümetin Cumhur İttifakı ile birlikte ne yapacağına değinen Destici, ”Birlikte hep beraber bizler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlikte Partisi önce beş yüz binin üzerindeki sözleşmeliyi kadroya alacağız inşallah. Daha sonra önce içeride çalışan taşeronlar vardı, bütün taşeronlar kadroya geçti. Fakat bu seksen bin kişi geçmemişti. Onlara kadro verilecek. Daha sonra da emeklilikte yaşa takıların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek. Emekliliği gelenlerin tamamı emekli edilecek inşallah” dedi.

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