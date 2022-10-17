Ünlü estetik doktoruna şok tehdit: Yüzümü mahvettin! Orayı başınıza yıkarım

Ünlü medikal estetik doktoru Sevgi Ekiyor'a 'İp Askısı' tedavisi için giden 27 yaşındaki Doğan A. yapılan operasyon sonrası memnun kalmadığını belirterek şikayetçi oldu.

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Ünlü estetik cerrahı Sevgi Ekiyor'a 'İp Askısı' tedavisi için giden Doğan A. adam yapılan operasyon sonrası memnun kalmadığını belirterek ödediği ücreti geri almak istedi.

Olay 7 Mart'ta meydana geldi. 27 yaşındaki Doğan A., yüzünde bulunan pürüz ve lekelerin alınması için estetik merkezinde tedavi olmaya karar verdi.

Sevgi Ekiyor'a ait estetik merkezine başvuran genç adam klinikte tedavi olmak için ödeme yaptı.

İp askısı tedavisi

'İp Askısı' adı verilen tedavi uygulanan Doğan A., cerrahi müdahalenin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşamadı.

İddiaya göre yüzü daha kötü olan genç adam estetik merkezini arayarak parasını geri istedi.

Klinik görevlileri Doğan A.'nın kliniğe gelmesini istedi ancak genç adam şehir dışında yaşadığı için gelmedi.

Ünlü cerrah suç duyurusunda bulundu

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Doğan A., 'Dolandırıcılar siz zavallılara alışmışsınız. Milleti kandırmak sizin için çocuk oyuncağı değil mi? Benim paramı hemen gönderin yoksa orayı başınıza yıkarım.' şeklinde mesaj gönderdi.

Aldığı tehditler üzerine Sevgi Ekiyor hastasını kendisine hakaret ve tehditler yağdırdığı gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Doğan A., hakkında soruşturma başlattı.

'Yüzümü mahvetti şikayetçiyim'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Doğan A., yüzüne uygulanan tedavinin yanlış olduğunu, aradan aylar geçmesine rağmen yüzünün eskisinden daha kötü hale geldiğini söyledi.

Uygulamadan memnun kalmadığı için öfkelendiğini ve bu nedenle tehdit içerikli mesajlar attığı söyleyen genç adam Sevgi Ekiyor'dan şikâyetçi olduğunu belirtti.

Savcılık soruşturma sonunda Doğan A., hakkında 'Hakaret' ve 'Basit Tehdit' suçlarından iddianame düzenledi.

4 yıla kadar hapsi istenen genç adam ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Sabah