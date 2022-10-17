Bakan Vedat Bilgin'den Amasra için 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Bakan Bilgin, başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.
Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
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