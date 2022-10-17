Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City maçında 5 cm şoku maç 20 dakika gecikmeli başladı

İngiltere Championship'te Hull City-Birmingham maçı öncesi, kale direklerinin normalden 5 cm daha uzun olduğu tespit edildi.

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İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşmaya, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun damga vurdu.

Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.

Sahaya maç öncesinde giren teknisyenlerin yoğun uğraşları sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve karşılaşma, yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.