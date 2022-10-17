Beşiktaş-Trabzonspor maçında gergin anlar! Hakem araya girdi

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında gergin anlar yaşandı. Rosier ile Bardhi arasında tansiyon yükseldi.

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın son bölümün gergin anlar yaşanması dikkat çekti.

Maçın 90+1. dakikasında Enis Bardhi ile Valentin Rosier ikili mücadeleye girdi.

Pozisyonun sona ermesinin ardından iki futbolcu arasında tansiyon yükseldi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle ortalık sakinleşirken iki futbolcu da sarı kart gördü.