BIST 3.627
DOLAR 18,59
EURO 18,11
ALTIN 986,53
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu asist yaptı İnter kazandı

Hakan Çalhanoğlu asist yaptı İnter kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi Seri A'da 10. haftada Inter, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi.

Abone ol

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta şampiyonluk adaylarından Inter, 14. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Inter, 58. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Nicolo Barella ile skoru 2-0'a getirdi.


Bu arada, maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada yerini Matteo Darmian'a bıraktı.

Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merve Boluğur 'kocam' paylaşımına gelen yoruma çok kızdı! 'Evde kalmış...'
Merve Boluğur 'kocam' paylaşımına gelen yoruma çok kızdı! 'Evde kalmış...'
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor itiraz etti haklı bulundu Bursa'da emsal karar
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor itiraz etti haklı bulundu Bursa'da emsal karar
İngiltere’yi Başbakan Truss mı, Maliye Bakanı Hunt mı yönetiyor?
İngiltere’yi Başbakan Truss mı, Maliye Bakanı Hunt mı yönetiyor?
Bursa'da yaşandı! Çöplerin arasında buldu temizlerken kanlar içinde kaldı
Bursa'da yaşandı! Çöplerin arasında buldu temizlerken kanlar içinde kaldı
Oturduğun yerden zayıfla! 7 günde 3 kilo verdiren kış diyeti listesi
Oturduğun yerden zayıfla! 7 günde 3 kilo verdiren kış diyeti listesi
Bartın'da hayatını kaybeden madenci eşinden yürek burkan paylaşım
Bartın'da hayatını kaybeden madenci eşinden yürek burkan paylaşım
Madenci ölümleri kader midir? Ahmet Hakan isyan etti
Madenci ölümleri kader midir? Ahmet Hakan isyan etti
İmar Affı geliyor! kaçak ev, villa yapanlar, kaçak kat çıkanlar, Hazine arazisi işgalcileri...
İmar Affı geliyor! kaçak ev, villa yapanlar, kaçak kat çıkanlar, Hazine arazisi işgalcileri...
Fişe takılıyken elektrik harcayan aletler! Kapalıyken bile elektrik çekiyor TV, uydu alıcısı, şarj aleti, bilgisayar...
Fişe takılıyken elektrik harcayan aletler! Kapalıyken bile elektrik çekiyor TV, uydu alıcısı, şarj aleti, bilgisayar...