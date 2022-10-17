Hakan Çalhanoğlu asist yaptı İnter kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi Seri A'da 10. haftada Inter, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi.Abone ol
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta şampiyonluk adaylarından Inter, 14. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Inter, 58. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Nicolo Barella ile skoru 2-0'a getirdi.
Bu arada, maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada yerini Matteo Darmian'a bıraktı.
Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.