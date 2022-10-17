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OPEC+'dan Suudi Arabistan'ın üretimi azaltma kararına destek

OPEC+'dan Suudi Arabistan'ın üretimi azaltma kararına destek

OPEC+ üyeleri ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik zorlama iddialarının ardından üretimi azaltma kararına destek çıktı.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+ üyesi ülkeler, Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak Riyad'ı diğer ülkeleri kararı desteklemeye zorlamakla suçlamasının ardından keskin üretim azaltımı kararına destek verdiklerini belirtti.

OPEC+'ın üretim azaltma kararının ardından Washington, Suudi Arabistan'ın kendisine siyasi kazanç sağlayacağı bu kararı almak için diğer üretici ülkeleri zorladığını ve Rusya'nın döviz kazancının artacağını iddia etmişti. Suudi Arabistan ise Moskova'ya Ukrayna işgaline yardımcı olduğu iddialarını dün yaptığı açıklamayla reddetti.

Kral Salman'ın oğlu olan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Khalid bin Salman da petrol piyasalarındaki sıkışıklığa rağmen 5 Ekim'de alınan üretimi günde 2 milyon varil azaltma kararının ekonomik unsurlara dayanarak oybirliği ile alındığını ifade etti.

Prens Khalid bin Salman'ın açıklamalarına Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) dahil olmak üzere OPEC+ üyesi birçok ülkenin bakanlarından destek geldi.

BAE Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Oybirliği ile alınmış olan, son OPEC+ kararının tamamen teknik bir karar olduğunu, hiçbir siyasi hedef taşımadığını netleştirmek isterim" dedi.

Irak'ın devlete ait petrol kurumu SOMO tarafından yapılan açıklamada "OPEC+ ülkeleri arasında, belirsizliğin arttığı ve netliğin azaldığı mevcut dönemde petrol piyasası koşulları ile başa çıkmanın en iyi yolunun piyasada istikrarı destekleyen ve gelecek için ihtiyaç duyulan rehberliği sağlayan erken önlem almak olduğu konusunda tamamen fikirbirliği var" ifadeleri yer aldı.

Umman ve Bahreyn de yaptıkları ayrı açıklamalar ile azaltma kararının oybirliği ile alındığını söyledi.

Ennahar TV'de yer alan habere göre Cezayir Enerji Bakanı kararı "tarihi" olarak nitelendirirken, ülkeyi ziyaret eden OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais de karara güveninin tam olduğunu ifade etti.

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