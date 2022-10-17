Yiyenin ağzından bal damlıyor! Pastane usulu şekerpare tarifi

Akşam çayı tatlısız olmaz! bu tatlıyı yaparak, tadına bakan herkesi kendinize hayran bırakacaksınız. Enfes şerbeti ve ağızda dağılan dokusuyla evinizi şenlendirecek olan bu şekerpareyi yiyince ağzınızdan bal damlayacak. Komşularınız, tarifini almak için sıraya girecek. Enfes pastane usulü şekerpare tarifi...

Abone ol

Akşam misafir varsa ve çayın yanında ağzınızı tatlandıracak lezzetli bir tarif arıyorsanız pastane usulü şekerpare tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle herkesin gözdesi olacak. Ağzınızı tatlandıracak olan bu tatlının bir kere tadına bakan, yemeye doyamayacak. Ağızda dağılan muhteşem irmikli kıvamıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek bu tatlıyı yerken ağzınızdan adeta bal damlayacak. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı pastane usulü şekerpare tarifi...

Pastane usulü şekerpare için malzemeler:

- 125 gram oda ısısında margarin

- Yarım su bardağı pudra şekeri

- 3 çorba kaşığı silme irmik

- 1 adet yumurta

- 2,5 su bardağı un

- 1 paket vanilya

- 1 çay kaşığı silme kabartma tozu

- 1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

- 2 su bardağı şeker

- 3 su bardağı su

- 4-5 damla limon suyu

Üzeri için:

- Yumurta sarısı

Pastane usulü şekerpare yapılışı:

- Pastane usulü şekerpare yapmak için öncelikle arıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırın.

- Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırın.

- İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

- Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın.

- Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin ya da eğer fındıklı yapmayacaksanız, üzerine yumurta sarısı sürüp bir çatal yardımıyla şekil verin.

- Daha sonra yağlanmış fırın tepsisine düzgünce dizin.

-180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

- Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.

- Şerbeti ocaktan almaya yakın limon suyunu ekleyin 2-3 dakika daha pişirin.

- Pişen şerbeti ılınmaya bırakın.

- Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdirin.

- Şekerpareler şerbeti çektikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...