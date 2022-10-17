En iyi anneler bu burçlardan çıkıyor işte o burçlar

Astroloji hayatımızın bazı noktalarını etkiliyor. Burçlar ise bizim karakterimizi ve davranış biçimlerimizi belirliyor. En titiz, en düzenli, en öfkeli burçlar derken şimdi de en iyi anne olan burçlar açıklandı.

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Burçlar, kişisel özelliklerimizden davranışlarımıza, duygularımıza kadar birçok şeyi belirleyebiliyor. Hatta burçlara inananlar o kadar fazladır ki bazı insanlar her gün kendi burcunun yorumlarını bile okuyor. Balık, koç, ikizler, terazi ve yengeç burçlarının en iyi anne olna bunlardan olduğu ortaya çıktı.

Balık burcu hayalleri besliyor

Balık, çocuklarına sanatı takdir eden ve çocuklarını yaratıcı olmaya teşvik eden türden bir annedir. Balık burcu bir annenin çocukları hassas, hayal gücü kuvvetli olacak ve diğer insanlara şefkat ve merhametle davranmayı öğreneceklerdir. Balık anneleri, doğa sevgisi, başkalarına yardım etme konusunda çocuklar için mükemmel örnek olurlar. Balık burcu annesi kendileri hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi nasıl öğreteceklerini bilmiyor olabilir, ancak çocukları kendileri için çözmeye çalışırken onları sonuna kadar destekleyeceklerdir.

Koç burcu

Koç anneleri çocuklarının programlarını müzik dersleri, spor, hobiler, sosyal aktiviteler ve kamplarla dolu tutar. Koç annesinin de tam bir programı vardır. Çocuklarının cesaretli olmasını ister. Onları tüm zorluklarla yüzleşmeye ve inandıkları şey için savaşmaya teşvik edecektir. Ara sıra kör olur ama hemen pişman olur. Bu anneler çocuklarına karşı saldırgan olabilir ve bazen çocuklarının ne yapmak isteyip ne yapmak istemediğini dinlemeye ve gerçekten duymaya ihtiyaç duyarlar.

İkizler burcunun çocukları erken konuşuyor

İkizler anneleri çocuklarıyla her şey hakkında konuşabilir . Genellikle çok erken konuşmaya başlarlar. İkizler annelerinin çocuklarından hiçbir sırrı yoktur. Çocuklarının harika iletişim becerileri var ve çevrelerindeki dünyada neler olup bittiğinin çok farkındadırlar. İkizler annesini bu kadar benzersiz yapan şeylerden biri, cinsiyetleri veya yaşları ne olursa olsun çocuklarını anlama yeteneğidir. İkizler anneleri en iyi partileri verir ve en iyi oyun tarihlerine sahiptir.

Terazi burcu anneleri huzur dolu

Teraziler harika annelerdir çünkü çok dengeli ve huzurludurlar. Evde uyumu teşvik ederler ve kardeşler arasında anlaşmazlık olduğunda, her birinin bakış açısını görebilir ve katılımcıların tarafsız bir zemin bulmalarına yardımcı olur. Terazi anneleri disiplinli olmayı sevmezler ve ebeveyn olmaktansa arkadaş olmayı tercih ederler, ancak genellikle çocukları büyüyene kadar arkadaş olmayı beklerler. Terazi bir annenin çocuklarına öğrettiği en önemli şeyler, nasıl paylaşacakları, başkalarına nasıl şefkat duyacakları ve nasıl iyi arkadaş olunacağıdır.

Yengeç burcu anneleri çok şefkatli

Yengeç annesi olan çocuklar, gerçekten sevildiklerini ve önemsendiklerini bilirler. Yengeç burcu kadınlar çocuğunu dinlemek ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak için her zaman oradadır. Evinin bir sevgi ve rahatlık yeri olmasını ve çocuklarının onunla her şeyi paylaşabilmesini isterler.