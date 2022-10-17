Sıfır otoda ÖTV indirimi olacak mı? OSD Başkanı merak edilen soruya açıklık getirdi

Sıfır otomobil almak fiyatlardan dolayı imkansız hale gelince vatandaşlar ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği konusunu araştırmaya başladı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, son dönem sıkça gündeme gelen konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

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Sıfır otomobilde fiyatların yanında tedarik sorunları da devam ederek araba alacak satacak vatandaşlar ÖTV indirimi iddialarına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, son dönemde sıkça gündeme gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında güncelleme yapılması konusuna açıklık getirdi.

Türkiye’deki ÖTV sisteminin otomobil fiyatlarındaki artışta çarpan etkisi yaptığını ifade eden Eroldu, “Üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir araç, yüksek ÖTV’den dolayı 20 TL olarak piyasaya çıkıyor. Bu tabii ki, Türk müşterisinin alım gücüne önemli oranda olumsuz bir etki yapıyor. Ben şahsen ÖTV matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Fakat böyle bir değişikliğin olacağını beklemiyorum. Diğer yandan, bu yöndeki söylentiler, iç piyasaya zarar veriyor. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu” diye konuştu.

Ocak ayında güncellenmişti

ÖTV sisteminde en son Ocak ayında değişiklik yapılmış ve dilim sayısı artırılmıştı. Bu kapsamda, motor silindir hacmi 1,6 litreyi geçmeyen araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin lira oldu. Yüzde 50 ÖTV için belirlenen matrah üst sınırı ise 150 bin TL iken, yüzde 60 ÖTV için 175 bin TL ve yüzde 70 ÖTV için 200 bin TL’ye yükseldi. 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Ancak şu anda yüzde 70 ÖTV diliminin altında kalan bir otomobil kalmadı.

Kaynak: TV100