Metro Turizm'in firari patronu Galip Öztürk vakıf kurdu! 22 çocuğunun ihtiyacını karşılayacak
TÜRKİYE'de müebbet hapis cezası onandığı gün Gürcistan'a kaçan Metro Turizm'in firari patronu Galip Öztürk, Haziran ayında Gürcistan'da evinde 7.2 kilo kokain çıktığı baskının ardından kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklanmıştı. 22 çocuğu olan Galip Öztürk, İstanbul'da soyundan gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için vakıf kurdu.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 2018 yılının kasım ayında “öldürmeye azmettirme” suçundan verilen müebbet hapis cezasının onanmasının ardından Türkiye'den Gürcistan'a kaçan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da tutuklanmıştı. Evinde 7.2 kilo kokain bulunan 22 çocuk babası Galip Öztürk, çocuklarının bakımı için İstanbul'a vakıf kurdu.
Halen Gürcistan’da tutuklu bulunan Metro Holding Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk adına İstanbul’da kurulan vakıf, mahkeme tarafından tescil edildi. Toplam 22 çocuğu bulunan Öztürk’ün 7 kızı ve oğlu ile Gürcistan’daki muhasebe müdürü Raul Kakhadze'nin vakfın kurucuları listesinde yer aldı.
Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07/07/2022 tarihli ve E:2022/124, K:2022/214 sayılı kararı ile kurulması kesinleşen Galip Öztürk Vakfı'nın amacı, “Galip Öztürk soyundan gelen aile bireylerinin ve aile dışında kalan kurucu üye Raul Kakhadze ve ailesinin ihtiyaç sahibi bireylerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile bunlar haricindeki ihtiyaç sahiplerine eğitim, sağlık vd. konularında hayır yapmak” olarak kayıtlara girdi.
İşte Galip Öztürk Vakfı'nın kurucuları
‘Galip Öztürk Vakfı’, toplam 90 bin TL malvarlığı ile Galip Öztürk’ün 7 kızı ve oğlu ile Gürcistan’daki Metro Avrasya Investment Georgia şirketinin muhasebe müdürü Raul Kakhadze tarafından kuruldu. Vakıf kurucusu isimler şöyle: “Lara Öztürk, Oğuzhan Öztürk, Çağla Öztürk, Çiğdem Öztürk Pulatoğlu, Ayten Öztürk Ünal, Fatma Öztürk Gümüşsu, Yağmur Öztürk, Erkut Öztürk, Raul Kakhadze.”