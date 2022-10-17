Metro Turizm'in firari patronu Galip Öztürk vakıf kurdu! 22 çocuğunun ihtiyacını karşılayacak

Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07/07/2022 tarihli ve E:2022/124, K:2022/214 sayılı kararı ile kurulması kesinleşen Galip Öztürk Vakfı'nın amacı, “Galip Öztürk soyundan gelen aile bireylerinin ve aile dışında kalan kurucu üye Raul Kakhadze ve ailesinin ihtiyaç sahibi bireylerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile bunlar haricindeki ihtiyaç sahiplerine eğitim, sağlık vd. konularında hayır yapmak” olarak kayıtlara girdi.