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Düğün konvoyu hazırlandı kıyafetleri giydirildi! Çok korkunç ailesi sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düğün konvoyu hazırlandı kıyafetleri giydirildi! Çok korkunç ailesi sinir krizi geçirdi

 ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde sünnet olacak çocuk dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti.

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Ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner’i sünnet ettirmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı. İnsanların araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., otomobilin önündeki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti.

Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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