Buz gibi havaya hazır olun montlarınızı hazırlayın! Meteoroloji haritası alarm veriyor uzman isim tarihi açıkladı

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Sıcaklık ise mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Perşembe gününden sonra çok soğuk olacak. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi.