Buz gibi havaya hazır olun montlarınızı hazırlayın! Meteoroloji haritası alarm veriyor uzman isim tarihi açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre yeni haftada hava çok soğuk olacak. Uzman isim Kerem Ökten de 'montlarınızı hazırlayın' diyerek uyardı işte bölge bölge son durum...
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Sıcaklık ise mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Perşembe gününden sonra çok soğuk olacak. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 21 Ekim'e dikkat çekti. Ökten şunları söyledi:
-Hiç bir değişiklik yok. 21 Ekim Kış günü. Montlar hazır olsun...
-Perşembe gecesi Ülkemizin Kuzey ve iç kesimlerine gelecek olan soğuk hava, Cuma gün boyu etkili olacak. Öğlen saatleri de çok üşütücü. Vücudumuz soğuğa yeni adapte olmaya çalışıyor. Dolaysıyla soğuk algınlığı riski yüksek...
Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.