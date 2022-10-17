Sosyal medya bu görüntüyle çalkalandı! Eski aşkının karısıyla...

Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Bieber ve eski sevgilisi Selena Gomez'in sarmaş dolaş poz vermeleri sosyal medyayı salladı. Yıllardır aralarında sorun olduğu iddia edilen Selena Gomez ile Hailey Bieber'in bir davette çekilen samimi fotoğrafları ünlü isimlerin hayranlarını şoke etti. İkiliye yorum yağdı.

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Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ile kendisi gibi şarkıcı olan Selena Gomez, yaşadıkları aşkla uzun yıllar gündemde kalmışlardı. Ancak ilişkileriyle dünya gündeminden düşmeyen ikili aşklarını daha fazla sürdürememiş, bir süre sonra ayrılmıştı. Justin Bieber, meslektaşından ayrıldıktan sonra, Amerikalı model ve oyuncu, Hailey Baldwin ile aşk yaşamaya başladı. Biber ile Baldwin, 2018 yılında ise dünyaevine girmişti.

Samimi pozları olay oldu

Hailey Bieber - Selena Gomez - Justin Bieber üçlüsü arasındaki dedikodular uzun zamandır magazini meşgul ediyordu. Aralarının kötü olduğu sanılan Hailey Bieber ve Selena Gomez'in samimi fotoğrafları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yanak yanağa poz

Bir davette kameralara poz veren Hailey Bieber ve Selena Gomez'in yanak yanağa durması ünlü isimlerin hayranlarını şaşırttı. Gomez ve Baldwin'in pozları sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Hailey Baldwin kimdir?

Hailey Baldwin 22 Kasım 1996 tarihinde ABD Arizona'da dünyaya gelmiştir.

Hailey Baldwin; Tucson, Arizona'da Baldwin kardeşlerin en küçüğü ve aktör Stephen Baldwin ve grafik tasarımcı Kennya Deodato Baldwin'nin kızı olarak doğdu. Annesi İtalyan ve Portekiz kökenli bir Brezilyalıdır. Babası ise İngiliz, İrlandalı, İskoç, Fransız ve Alman kökenlidir. Baldwin'in büyükbabası Brezilyalı müzisyen Eumir Deodato'dur.

Baldwin'in imzaladığı ilk modelleme ajansı Ford Models idi. Başlangıçta Tatler, LOVE, V ve i-D gibi dergilerde yer aldı. İlk ticari kampanyası 2014 kışında French Connection giyim markası içindi. Ekim 2014'te Baldwin, pist çıkışını Topshop ve Fransız moda tasarımcısı Sonia Rykiel için yürüdü. Ocak 2016'da Baldwin, Ralph Lauren'ın kampanyasında yer aldı ve Vogue'un Kore baskısı için bir başyazı yaptı. Şubat ayında tekrar Tommy Hilfiger için yürüdükten sonra Baldwin, Philipp Plein ve Tommy Hilfiger için ilkbahar / yaz kampanyalarında yer aldı. Aynı dönemde Self Magazine için çekildi ve Coachella Müzik Festivali döneminde düşen bir giyim markası H&M için çekildi. Mart 2016'da Baldwin, IMG Models yüksek profilli New York modelleme ajansı ile bir sözleşme imzaladı ve Mayıs ayında ona "yeni bir yüz" unvanını veren Marie Claire'in kapağında ortaya çıktı. Amerikan kapağı derginin Hollandaca sayısındaki Temmuz sayısında da aynıydı. Haziran ayında Baldwin, Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Jourdan Dunn ve Chanel Iman gibi yüksek profilli süper modellerle Moschino'ya yürüdü ve aynı ay bir Guess reklamı modeli olarak çıkış yaptı.

Baldwin, 2017'de İspanyol Harper's Bazaar'ın kapağında erkek manken Jon Kortajarena ve Elle'nin Amerikan, İngiliz ve Japon baskıları ile yer aldı. Baldwin, Fyre Festivali'nin tanıtım videosunda yer aldı. 2019 itibarıyla Baldwin, Levi Jeans'in yüzü olarak görünmektedir.