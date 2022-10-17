Kerimcan Durmaz paylaştı, Instagram yıkıldı: "Bir de göğüslerin olsa demek neler yapıcaksın"

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile dudak dudağa olduğu iddia edilen görüntülerle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü fenomaen Kerimcan Durmaz, bu kez de Instagram hesabından yeni şarkısı 'KMN'nin çıkış tarihini paylaştığı kareyle sosyal medyayı salladı.

Abone ol

Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan fenomen Kerimcan Durmaz paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler ile samimi görüntülerinin ifşalanmasının ardından ünlü fenomen, bu kez de yeni şarkısı 'KMN' için kameralar karşısına geçti. Durmaz yaptığı paylaşımda şarkısının çıkış tarihini hayranlarına duyururken, verdiği poz ve kostümü Instagram'ı yıktı geçti.

Kerimcan Durmaz'ın 'KMN' klibi merakla bekleniyor

Geçtiğimiz sene çıkardığı 'Peşimde' şarkısının klibi ile sosyal medyayı sallayan Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı 'KMN'nin çıkış tarihini duyurdu. Kerimcan'ın yeni projesini duyurduğu görselin altına yapılan "Geliyor gelmekte olan", "Acaba bizi neler bekliyor" yorumlarının ardından Peşimde şarkısı ve klibi ile haftalarca konuşulan ünlü ismin yeni şarkısına çektiği klip ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Kerimcan Durmaz paylaştı, Instagram yıkıldı

Son dönemlerde kendisini işine veren Durmaz, yeni şarkı çıkararak hayranlarına müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. KMN adlı yeni bir şarkı çıkaran Kerimcan Durmaz parçasının çıkış tarihini Instagram hesabından göğüsleri açık şekilde deri bir üst ve altına giydiği dar parlak mavi pantolonuyla çekilen kapak fotoğrafına verdiği poz ile paylaştı. 27 yaşındaki fenomenin bu paylaşımı kısa sürede binler beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu.

Durmaz'ın iddialı kostümü ile yaptığı paylaşımın altına hayranları, "Bir de göğüslerin olsa demek neler yapıcaksın", "Gülşen kadar cesursun", "Sıkı tutunun geliyor gelmekte olan", "Bu gerçek mi?", "Buralar yıkılacak desene" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Kerimcan Durmaz'ın Instagram'ı yıkan o fotoğrafı;

Kerimcan Durmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekanda cinsel yönelimi nedeniyle şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir. Kendi hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir.

COVID-19 sürecinde Instagram'dan 65 üstü yaşlı vatandaşları hedef alan: Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz? sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Yakın dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı. Bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu ve ardından 27 Aralık 2020 tarihinde ilk single'ı Peşimde'nin kapağını Instagram üzerinden yayınladı.