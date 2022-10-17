Böylesini daha önce hiç denemediniz! Ay baklavası tarifi!

Ay baklavası, yarım ay şeklindeki görüntüsüyle, yerken çıtır çıtır çıkan sesleri ve enfes tadıyla muhteşem tatlardan biri. Bildiğiniz baklava tariflerinden sıkıldıysanız bir de ay baklavasını deneyin. Ay baklavası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte muhteşem lezzetiyle ay baklavası tarifi...

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Lezzetiyle olduğu kadar görüntüsüyle de gönlünüzde taht kuracak bir tatlı tarifi hazırladık. Ay baklavası, çıtır çıtır yapısı, tam kıvamında lezzetiyle mutlaka denemeniz gereken bir baklava. Misafirlerinizin tarifini sormadan geçmeyeceği ay baklavasını sevdiklerinizle keyifle tüketeceksiniz. Yarım saatle bir saat arasında hazırlanan ay baklavası verdiğiniz tüm emeklere değecek! Hazırlarken kendinizi profesyonel aşçı gibi hissedeceğiniz enfes ay baklavası tarifini paylaşıyoruz. Peki ay baklavası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları nelerdir? İşte tadıyla mest eden ay baklavası için gerekli malzemeler ve hazırlanışı...

Ay baklavası malzemeleri

1 adet yumurta

125 gram tereyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

Yeteri kadar un

İçi için;

2 su bardağı dövülmüş ceviz

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

1-2 damla limon suyu

Üzeri için;

200 gram tereyağı

Ay baklavası püf noktası

Yumuşak tatlı seviyorsanız tatlınız sıcak, şerbetiniz soğuk olmalı. Çıtır çıtır olsun derseniz hem tatlınız hem de şerbetiniz soğuk olmalı.

Ay baklavası nasıl yapılır?

Tatlınızın şerbetini hazırlayarak başlayın. Bunun için şeker ve suyu tencereye koyup karıştırın.

Kısık ateşte kaynayana kadar 20 dakika kadar kaynatın.

İçine yarım limonun suyunu ekleyip altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Tüm hamur malzemelerini yoğurma kabına alarak yoğurun.

Daha sonra hamurunuzu bezelere ayırın.

İlk hamurunuzu açın ve kenara alın.

Daha sonra bir hamur daha açarar diğer hamurunuzun üstüne yerleştirin.

Üzerine bol miktarda ceviz serpin ve üç parmak genişliğinde olacak şekilde katlayın.

Ardından bardak yardımıyla ay şeklinde dilimlere ayırın ve tepsiye dizin.

Tüm malzemelere aynı işlemi uyguladıktan sonra tereyağını eritip baklavaların üzerine gezdirin.

180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp soğuması için bir süre bekleyin ve üzerine soğuk şerbeti dökün.

Tatlınız şerbetini çekince istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...