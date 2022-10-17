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CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Bakan Nebati ABD dönüşü uçakta sohbet etti mi? İsmail Saymaz açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Bakan Nebati ABD dönüşü uçakta sohbet etti mi? İsmail Saymaz açıkladı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, ABD dönüşünde aynı uçakla Türkiye’ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt verdi.

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Aynı uçakla Türkiye’ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuşup konuşmadığı merak ediliyordu. Merak edilen sorunun yanıtını İsmail Saymaz verdi. 

"Kılıçdaroğlu 1A, Nebati 1J numaralı koltukta seyahat etti. Yolculuk boyunca konuşup konuşmadıkları çok merak ediliyordu. Evet, açıklıyorum. Kılıçdaroğlu ve Nebati, uçağa binerken selamlaştı. Ancak aralarında herhangi bir sohbet geçmedi." diyen Saymaz şöyle devam etti:

"Karşılıklı teşekkürden sonra..."

Uçak İstanbul’a indikten sonra ve yolcular ayrılırken, Nebati’nin yanında eşi bulunduğu için Kılıçdaroğlu yol vermek üzere geri çekildi. Ancak Nebati, “Lütfen, siz önden buyurun sayın genel başkan” diyerek, önceliği Kılıçdaroğlu’na verdi. İki siyasetçi karşılıklı teşekkürden sonra uçaktan ayrıldılar.

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