Fehmi Koru'dan 'gizemli' ABD gezisi tepkisi acemiliği gerçekten şaşırtıcı

Çoğu toplantılarına gazetecileri almayan ve 8 saat ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini değerlendiren Fehmi Koru, gizem eleştirisinde bulunarak, "Kritik bir seçime gidilen bir ülkede muhalefetin acemiliği gerçekten şaşırtıcı." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolmasının yankıları sürüyor.

Temaslarına eşlik etmesi için çağrılan gazetecileri bile atlatan Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri de altılı masa destekçisi yazar Fehmi Koru'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun gizemli hale dönüştürdüğü ABD gezisini kendi sitesinde kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD’ye giden heyetten CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre'nin “Bu seyahat, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bilimin ışığında ilerleme amacı için bir dönüm noktası.” görüşüne katılmayan Koru, CHP liderine eleştirilerini böyle sıraladı:

"Benzer sonuca hiç zahmetsiz ulaşılabilirdi"

"Harvard ve MIT gibi ABD’nin öndegelen bilim yuvalarında eğitim görmüş herhangi bir kişiyle oturulup konuşulsa, benzer bir sonuca hiç zahmetsiz ulaşılabilirdi.

Yazar, iktidar cephesinin geziye ilişkin eleştirilerine cevap teşkil edecek pek bir şey söylemiyor.

Gizli ve gizemli toplantılar iddiasıyla ilgili…

Birlikte gidilen seyahati izlemekte olan gazetecilerden habersiz geçirilen sekiz saat ile ilgili…

Temasları ve görüşmeleri izlemeleri için ABD’de bulunan gazetecilerin toplantıların çoğuna alınmamaları biraz garip değil mi?

"CHP'de acemilik sürüyor"

İktidar cephesinin eleştirileri daha çok gezinin bu yönleriyle ilgili ve onları önemseyip geçersiz kılacak herhangi bir açıklama milletvekili Yunus Emre’nin yazısında yok.

Yoksa gezinin özellikle ‘gizemli’ kalması mı isteniyor? Önemli mi bütün bunlar?

Aslında önemsiz. İktidar cephesinin geziye atfettiği ‘gizlilik ve gizem’ özelliği günümüz gerçekleri açısından fazla anlamlı değil. Bugünün dünyasında birileriyle yüz yüze görüşmek için on saatlik zahmetli bir yolculuğa çıkmak gerekmiyor; cep telefonuyla bile görüntülü görüşmeler yapılabiliyor.

Ülkelerin diplomatları gerektiğinde temas kurulmakla da görevliler.

Liderinin gezisini, öncesi ve sırasında iyi planlamadığı görüntüsü vermekteydi CHP, galiba sonrasında da acemilik sürüyor.

Kritik bir seçime gidilen bir ülkede muhalefetin acemiliği gerçekten şaşırtıcı.