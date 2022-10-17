EYT'de flaş ayrıntı belli oldu! Erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yılı doldurana müjde...

Şartları tamamlayacak olanlar da kademeli emekli olacak. Hizmet dökümünde son 2 bin 520 gün hangi statüden (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) belirleyici olacak. EYT belirlenirken çeşitli kurumlardan sigortalı çalışanlar da değerlendirmeye alınıyor.