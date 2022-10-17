EYT'de flaş ayrıntı belli oldu! Erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yılı doldurana müjde...
Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısının merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi. EYT'de emeklilik için kadın ve erkeklerde ayrı arı hizmet yılı şartı getiriliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldığını söylemişti. Memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısı milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi.
Gerçekleşecek yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, çalışma hayatında 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve EYT düzenlemesi kapsamında prime dayalı bir sistem getirilecek.
Sabah'ın haberine göre, yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve prime dayalı bir sistem getirilecek.
Şartları tamamlayacak olanlar da kademeli emekli olacak. Hizmet dökümünde son 2 bin 520 gün hangi statüden (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) belirleyici olacak. EYT belirlenirken çeşitli kurumlardan sigortalı çalışanlar da değerlendirmeye alınıyor.