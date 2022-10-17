Erdoğan bir anda Miçotakis'e bağırmaya başladı salon buz kesti akşam yeğeninin perde arkası

Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde gerçekleşen akşam yemeği sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasındaki tartışmanın perde arkası ortaya çıktı. ABD basını, Erdoğan'ın Miçotakis'in konuşması sırasında sözünü keserek bir anda bağırdığını ve tüm bunlar yaşanırken odanın buz kestiğini yazdı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik, bir süredir karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in geçtiğimiz haftalarda Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinde yaşadıkları gerginlik gündem olmuştu.

İki lider arasında akşam yemeği sırasında yaşanan gerginliğinin detaylarına yer verilen New York Times'taki habere göre, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesinde tansiyon yükseldi.

Bütün liderlerin katıldığı akşam yemeğinde Erdoğan ile Miçotakis arasında yaşanan ağız dalaşının detayları odada bulunanlar tarafından anlatıldı.

Miçotakis'e ve AB'ye sert tepki

Gazeteye konuşan Avrupalı bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkili, Miçotakis'in konuştuğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü keserek bağırdığını öne sürdü.

"Oda bir anda buz kesti"

Avrupalı bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkiliye göre, Erdoğan odadan çıkmadan önce Miçotakis'i Doğu Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle suçladı ve Avrupa Birliği'ni üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında yer almakla suçladı. Kaynakların aktardığına göre, tüm bunlar yaşanırken, oda bir anda buz kesti.

Sözcü'de yer alan habere göre orada bulunan ve farklı ülkelerden gelen üst düzey isimler şaşkınlık içerisinde yemek yemeğe devam etti, bazılarının sinirli olduğu belirtildi.

Erdoğan: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta, yaşananlarla ilgili kendisine soru yöneltildiğinde "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim" ifadelerini kullanmıştı.