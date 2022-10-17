Dizilere konu olan andropoz nedir? Erkeklerin psikolojisini bozuyor

Engin Günaydın'ın oynadığı "Andropoz" adlı dizi, orta yaş krizine giren bir adamın yaşamını konu alıyor. Antropoz nedeniyle değişimine uğrayan hayatını, yaşadığı süreçleri anlatan bu dizi erkeklere dikkat çekiyor. Andropoz, bir erkeğin hayatını ne kadar değiştirebilir sorusunun cevaplarını veriyor.

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"Andropoz değişim demekmiş. Doktor öyle söyledi... Değişim için cesaret lazımmış. Onu da doktor söyledi... Saçlarımı değiştirdim, kıyafetlerimi değiştirdim, acımasına rağmen parmak arası terlik bile giydim ama değişemedim. Aynı kaldım." Bu cümleler dizide andropoza giren bir adamın sözleriydi.

Yusuf, 50'sini geçmiş bir baba. Giyim tarzını, yaşam tarzını değiştirmeye çalışıyor. Hayatın kısalığından ve değişimin gerekliliğinden dem vururken, ilk önce saçlarındaki aklardan kurtulmak için saçlarını boyar, kılık kıyafetini değiştirir, parmak arası terlik giymeye başlar, eşini de şaşırtacak bir biçimde sahile doğru yol aldıkları motosiklet yolculuğunda peş peşe gelen "seni seviyorum" sözleri, sanki bir gençlik dizisi izliyormuşsunuz hissi uyandırır. Buraya kadar her şey yolundayken aniden değişim rüzgarı ters yönden eser ve Yusuf'un hayatını bir çıkmaza sokmaya başlar.

Andropoz nedir?

Tıpkı kadınların menopoza girmesi gibi erkekler de andropoza giriyor. Uzmanlar, kadınların menopoz öncesi ve menopozda yaşadıkları semptomların bazılarını erkeklerin de yaşadığını bildiriyor. Öte yandan tıp camiası, erkeklerin testosteron seviyeleri düştükçe gerçekten menopozdan geçip geçmediklerini tartışıyor.

Yaşlılığın getirdiği hormon değişimleri

Hormon değişiklikleri yaşlanmanın doğal bir parçasıdır. Kadınlarda ve erkeklerde yaşlanmaya bağlı hormon değişiklikleri farklı seyrediyor. Çoğu erkeği “yaşlandım” psikolojisine sokan ve 50 yaşından sonra görülen andropoz, yaşlanmaya bağlı olarak testosteron seviyelerinin düşmesini tanımlamak için kullanılıyor. Kadınlarda ise menopoz ortaya çıktığında yumurtlama sona eriyor ve hormon üretimi kısa bir süre içinde düşmeye başlıyor. Erkeklerde ise testosteron ve diğer hormonların üretimi daha uzun bir süre içerisinde nispeten azalıyor.

Andropoz belirtileri

Orta yaşlarda hissedilmeye başlayan testosteron hormonundaki düşüş belirtileri, örneğin sertleşme sorunu, boşalma süresindeki değişimler, isteksizlik, genel canlılık kaybı, yorgunluk, huzursuzluk, vücut yağında artış, kas kütlesinde azalma gibi şikayetler andropoza işaret eder. Testosteron hormonu ölçümlerinde bir düşüklük olduğunda, bir yandan prostatı koruyarak ve cinsel fonksiyonları da güçlendirerek, hormon yerine koyma tedavilerinden faydalanılıyor.

Andropoz yeni partner arayışına sebep olabilir

Bu dönemde eşler arasında sorunlar yaşanabiliyor ve bazı erkekler aldatma eğiliminde olabiliyor. Ancak her erkek andropoza giren her erkeğin bu şikayetlere dışarıdaki bir ilişkiyle çözüm aramıyor. Bazı erkeklerde bu değişimlere gençlik yıllarına ait özlemler, cinsel olarak kendini güçlü hissetme arzusu, hayat tatminsizliği, kişisel sorgulamalar, ilişki sorunları, monotonluk hisleri eklendiğinde yeni bir partnerle heyecan arayışı olabiliyor.