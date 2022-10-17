Cahil Milletiz! Metin Akpınar böyle buyurdu! Hadi Özışık soruyor: Şimdi bu adam yalaka mı sanatçı mı?

Metin Akpınar çıktı ekrana bu toplumun yüzde 51'ne cahil demekte hiç bir sakınca görmedi. İnterhethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "yalakadan sanatçı olmaz" sözlerini hatırlatıp sordu: Metin Akpınar yalaka mı sanatçı mı?..

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2023 seçimlerine şunun şurasında 7 ay gibi bir zaman kaldı.

Son anket araştırmalarına baktığımızda CHP yerinde sayıyor.

Hal böyle olunca, tıpkı Yılmaz Özdil gibi tıpkı Aysun Kayacı gibi geçmişte nasıl millete hakaret edildiyse bugün de aynısı yapmaya başladılar.

Ayşenur Arslan milletin yer sofrasında yemek yemesini cahillik olarak değerlendirirken, Metin Akpınar bu toplumun yüzde 51'ne cahil demekte hiç bir sakınca görmedi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "yalaka sanatçılar" tartışmasını yeniden açıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yalakadan sanatçı olmaz" sözmerini hatırlatan Özışık, Metin Akpınar ve onun gibi halkı aşağılayan isimler için sordu:

Bu adamlar sanatçı mı yalaka mı oluyor?..

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