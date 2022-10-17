Pes dedirten görüntü: Motokurye SMA'lı bebeğin yardım kumbarasını çaldı

İSTANBUL Sancaktepe’de SMA hastası bir çocuğa ait olduğu öğrenilen yardım kutusu, bir zincir markette görevli olan ve paket servisi yapan bir motokurye tarafından çalındı. Pes dedirten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe’de bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, zincir markette motokurye olarak çalışan ve bir siteye paket servisi yapan bir şahıs, SMA hastası Tuğçe Ebrar’a ait olduğu öğrenilen yardım kumbarasını binanın girişinde bulunan masadan çaldı.

Pes dedirten o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; motokuryenin etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği yardım kumbarasını çalıp siteden uzaklaştığı görülüyor.