İçen bomba gibi oluyor! Ekşi elmalı mocktail tarifi lezzeti harika!

Meyvelerle yapılan içeceklere hayır diyemeyenlerdenseniz bu tarif tam da size göre. Farklı bir içecek denemek istiyorsanız ekşi elmalı mocktail'i denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Lezzetli ve aynı zamanda sağlıklı ekşi elmalı mocktail içinizi ferahlatacak. İşte nefis ekşi elmalı mocktail tarifi...

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Evde dinlenirken keyif yapmak için farklı bir içecek tercih etmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Oldukça fresh, içinizi ferahlatacak bu sağlıklı tarife bayılacaksınız. Zencefil ve kişnişin ayrı bir aroma kattığı ekşi elmalı mocktail'i mutlaka deneyin. Peki ekşi elmalı mocktail nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte şahane ekşi elmalı mocktail tarifi...

Ekşi elmalı mocktail malzemeleri

5 adet yeşil elma

1 küp şeker kadar zencefil

Birkaç yaprak kişniş

Yarım çay kaşığı tahin

4 çay kaşığı limon suyu

1 şişe sade maden suyu

Süslemek için:

Kırmızı elma

Kekik dalları

Nasıl yapılır?

Elmaların suyunu sıkın.

İnce doğradığınız zencefil, kişniş, tahin ve limon suyunu elma suyuna ekleyin.

İçine buz küpleri ekleyip çalkalayın.

Buzlukta soğuttuğunuz bardaklara bölüştürün.

Maden suyunu da ilave edip üzerini ince kıyılmış elma dilimleriyle ve kekik dallarıyla süsleyin. Afiyet olsun...

Yeşil elmanın faydaları nelerdir?

Uzun süreden bu yana en sağlıklı meyveler arasında kabul edilen yeşil elma, mineralleri ve lifleriyle sağlık dostudur. Metabolizmadan, kan akışını güçlendirmeye kadar pek çok alanda fayda sağlar.

Kabuğuyla birlikte tüketildiğinde, metabolizmanın hızlanmasına destek olabilir. Sindirim sisteminin hızlı olmasına yarar sağlamanın yanı sıra, karaciğer fonksiyonlarının geliştirilmesine destekleyici yardımlarda bulunur.

Düşük yağ içeriği bulunan yeşil elmanın, kan akışını koruma konusunda faydaları bulunuyor. Bu durumda kalp rahatsızlıklarının giderilmesi, felç sorunlarının yaşanmaması için yeşil elma tüketilebilir. K vitamini içeriği zengin olan yeşil elma, kanın pıhtılaşmasını yardımcı olur.Cilt hücrelerinin serbest radikallerden uzak kalmasına destek olan yeşil elma, çok önemli bir C vitamini kaynağıdır. A vitamini içeriği de zengin olan yeşil elma, görmeyi kolaylaştırır.

Yeşil elma, yaşlanmanın gecikmesine imkan tanır. Genel güzelliğin artmasına yardımcı olur. Koyu renkli lekelerin ciltten atılmasına yardımcı olur.

Her gün 1 adet yeşil elma tüketimi, yaşlanmayla birlikte oluşabilen nörolojik bozuklukların giderilmesine destektir.

Stresten kaynaklı ağrıların yaşanmaması için yeşil elma tüketilebilir. Romatizma rahatsızlıklarının hafiflemesi için yeşil elma faydalı görülebilir.

İshal, kabızlık ve diğer sindirim problemlerinin giderilmesinde yeşil elma tüketilmesi önerilir.