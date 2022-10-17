Bakanlıktan maden kazası soruşturmasına ilişkin flaş açıklama: Sayı 6 oldu

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.Abone ol
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bartın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısı 6’ya yükseldi." denildi.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetti. Yaralı işçilerden 5'inin durumu ise ağır...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, facianın yaşandığı madenin geçici süreyle kapatıldığını açıkladı.