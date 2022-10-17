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3 gün önce bir aradalarmış! Hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 gün önce bir aradalarmış! Hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

BARTIN’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında olduğu son fotoğraf ortaya çıktı.

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Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Madencilerin 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi.

3 gün önce sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir aradaki son fotoğrafında, “Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya” yer aldı.

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