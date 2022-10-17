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Türkiye devreye girdi: HTŞ ile SMO arasında ateşkes sağlandı

Türkiye devreye girdi: HTŞ ile SMO arasında ateşkes sağlandı

SURİYE'de muhalif güçler tarafından kontrol edilen kuzeybatı bölgesinde rakip silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar Türkiye'nin arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkesle sona erdi.

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Türkiye ve ABD tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütü, bölge sakinleri ve muhalif güçlerin verdiği bilgiye göre, cumartesi günü Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki gruplarla HTŞ barış anlaşmasını kabul etti.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan anlaşma detaylarına göre; HTŞ güçleri geçen hafta perşembe günü girdiği Afrin kentinden geri çekilecek. Bunun karşılığında bölgede kurulan yönetimin içinde, HTŞ'nin de yer alması için muhalif gruplarla birlikte çalışılacak.

Varılan anlaşma, uzun zamandır nüfuzunu İdlib vilayeti dışına taşımak isteyen HTŞ'nin bu yönde kazanım elde ettiği şeklinde yorumlandı.

Suriye'nin kuzeybatısı, 2011 yılında başlayan iç savaşta Beşar Esad'a karşı savaşan muhaliflerin sığındığı son bölge olma özelliği taşıyor.

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