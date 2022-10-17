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Depresyona girince odanıza kapanmayın! Hemen bu yiyecekleri tüketin

Depresyona girince odanıza kapanmayın! Hemen bu yiyecekleri tüketin

Günlük hayatta birçok etken, kişilerin depresyona girmesine sebep olabiliyor. Bunların arasında kişinin geçmişi, aile yapısı, yaşadığı ve yaşamadığı deneyimler yer alıyor. Peki depresyondan kurtulmak için neler yapılabilir? İşte o yöntemler...

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Depresyon, hemen hemen hepimizin yaşadığı psikolojik durumdur. Bu kötü durumdan kurtulmak için çabalamak yerine genelde kendi başımıza takılmayı veya odamıza çekilip yalnız kalmayı tercih ederiz. Ancak depresyondan kurtulmak için yapılacak bazı şeyler mevcut.

Hormonlar depresyon üzerinde oldukça etkili bir görev üstlenir. Melatonin ve Serotonin hormonu depresyonun önlenmesinde devreye girer.  Karanlık bir ortamda en üst seviyede salgılanan melatonin hormonu kişinin günlük hayata enerjik başlamasında büyük pay sahibidir.

Melatonin hormonunun gece salgılanması sebebiyle enerji azalır ve yorgunluk hissedilir. Vücut gevşer ve uyku haline geçilir. Seratonin ise mutluluk hormonu olarak bilinen bir hormondur. Genellikle güneşin bol olduğu günlerde serotinin artış gösterir ve kişide enerji artması durumu ortaya çıkar. Kış aylarında ise hava genellikle kapalı olduğu için serotonin salınımı azalabilir.

Depresyon belirtileri

  • Üzüntü hali, sürekli veya aralıklı

  • Dünya bakış açısında karamsarlık ve negatiflik

  • Çok fazla veya az uyuma

  • Yapılan işlerden zevk almama

  • Cinsel isteksizlik

  • Sürekli yemek yeme isteği veya iştah kaybı

  • Odaklanma problemi

  • Kiloda artış ve zayıflama

Depresyon nasıl tedavi edilir?

Depresyon hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 kategoride ele alınır. Günlük yaşamlarını sürdüren ancak sürdürmekte zorluk yaşayan kişiler hafif derece, sürdüremeyenler ise ağır derecede depresyon hali yaşarlar.

Depresyon tedavisinde en önemli etkenlerden birisi depresyonda kişilerin üzerinde baskı uygulanamamasıdır. Gerekli ilaç tedavisi, psikoterapi gibi tedavilerle depresyonun önüne geçilebilir.

Depresyona hangi yiyecekler iyi gelir?

  • Ispanak

  • Çikolata

  • Muz

  • D vitamini

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