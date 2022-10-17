Yemeye doyum olmaz badem tatlısı tarifi müptelası olacaksınız!

Görüntüsüyle ağız sulandıran badem tatlısı adını şeklinden alıyor. Çay saatine çok yakışacak olan bu şerbetli üstün lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Bir tabakla doyamayacağınız badem tatlısının yapımı da kolay. Peki badem tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte şahane badem tatlısı tarifi...

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Badem tatlısı hamurunda irmik bulunan, ağızda dağılan bir yapıya sahip muhteşem bir şerbetli tatlı. Şerbetli tatlılardan ne sebeple olursa olsun vazgeçemiyorsanız bu tatlıyı seveceğinizden eminiz. Lezzeti ve görüntüsüyle misafirlerinizi mest edecek badem tatlısının yapılışı yarım saatle bir saat arasında sürüyor. Akşam yemeğinden sonra veya çayın yanında büyük bir keyifle tüketeceğiniz badem tatlısını yapmaya başlayalım! O halde önce çayları koymak için sizi mutfağa alalım. Peki badem tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları var mı? İşte badem tatlısının malzemeleri ve hazırlanış aşamaları...

Badem tatlısı malzemeleri

2,5 su bardağı un

5 yemek kaşığı irmik

1 adet yumurta

125 gram tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Süslemek için:

Dövülmüş badem

Nasıl yapılır?

Tatlının şerbeti için su ve şekeri tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. İçine limon suyunu da ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 5 dakika da o şekilde pişirin. Ardından şerbeti bir kenara alıp soğumaya bırakın.

Tereyağını yoğurma kabına alın.

Sıvı yağı ve şekeri de ekleyip şeker eriyene kadar çırpın.

Daha sonra yumurta, irmik, Hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin.

Yoğurrken bir yandan da azar azar unu ekleyin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve badem şekli verin.

Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin.

Hamurların üzerini de bıçakla çizin ve çiziği biraz genişletin.

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırına verin ve 30 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkınca birkaç dakika soğuması için bekletin. Ardından şerbetini dökün.

Tatlınız şerbetini çekince üzerine açtığınız yarıklara dövülmüş badem serpip servis edin.

Afiyet olsun...