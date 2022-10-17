Ali Koç 4 isimle sözleşme uzatmak için masaya oturacak

Fenerbahçe Başkanı ALi Koç, Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Enner Valnecia ve Miguel Crespo ile sözleşme uzatmak için masaya oturacak.

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Fenerbahçe yönetimi, sözleşme yenilemek için 4 oyuncusuyla masaya oturacak. Avrupa ve ligde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de rota iç transfere çevriliyor…

Kalede eleştirilen Altay'a güvenen Fenerbahçe, 24 yaşındaki eldivenle 4 yıllık sözleşme yenileyecek, maaşını da 20 milyon TL seviyesine çıkaracak.

Valencia'ya sözleşme uzatılacak

Takımın gol makinesi 32 yaşındaki Ekvadorlu forvet Valencia'ya da 1+1 yıllık kontrat önerilecek.

Crespo'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi!

Sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Crespo'nun yeni kontratına ise 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi eklenmek isteniyor.

İsmail Yüksek'e zamlı sözleşme

Bu sezonun sürprizi İsmail'in 2025'te bitecek sözleşmesi de 2027'ye kadar uzatılacak ve 200 bin TL'lik yıllık ücreti 5 milyon TL seviyelerine çıkarılacak.

Yönetim 4 imzayı da Dünya Kupası arasında attırmak istiyor.

Kaynak: Sözcü