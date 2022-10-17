Yanına bir de çay demleyin ziyafet olsun! Pırasalı kol böreği tarifi çıtır olması için bunu yapın

Pırasalı kol böreği nasıl yapılır diye merak edenler için çıtır çıtır bir pırasalı kol böreği tarifi hazırladık. Arda'nın Mutfağı'nda izlediğiniz pırasalı kol böreği tarifinin malzemeleri ile yapılışının detayları haberimizde. Pırasalı kol böreğinin çıtır çıtır olması için ise zeytinyağ, soda ve tuz üçlüsüne güvenin.

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İster akşam yemeklerine, ister 5 çayına isterseniz gün sofralarına hazırlık yapıyor olun çıtır çıtır pırasalı kol böreği tarifi günün her vaktinde misafirden ailenize herkesin bayılacağı bir lezzet. Üstelik pırasanın tam mevsimi gelişken. Arda'nın Mutfağı'ndan en çok aranan börek tarifleri arasında yer alan pırasalı kol böreği tarifi için ihtiyacınız olan malzemlerin listesi şöyle:

3 adet yufka bu tarif için yeterli

Sıvı harcı için; yarım su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı soda, 1 tutam tuz.

İç harcı için; 4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 800 gr. pırasa, 1 yemek kaşığı biber salçası, dörtte bir su bardağı su, 1 avuç kuş üzümü, tuz, karabiber

2 avuç ceviz – ince kıyılmış

Üzeri için; Susam

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Pırasaları ince kıyıp tavaya alın ve soteleyin. Pırasalar hafif renk değiştirince içerisine salçayı ekleyip kavurun ve suyu ilave edin. Kuş üzümü, tuz, karabiber ve ince kıyılmış cevizi ekleyip, karıştırın. İç harcı iyice iç içe gelince soğuması için kenara alın.

Sıvı harcı için;

Zeytinyağı, soda ve tuzu bir karıştırma kabında çırpın. Yufkalarınızı ortadan ikiye bölün. Yuvarlak fırın tepsinizin her tarafını tereyağıyla yağlayın. İkiye böldüğünüz yufkaları geniş tarafı kendinize olacak şekilde koyun. Hazırladığınız sıvı harcı yufkanızın üzerine iyice yayın. Hazırladığınız pırasalı harcı yufkanızın uzun olan şeridine yayın.

Ardından yufkanıza yuvarlak bir form vererek kendi etrafında çevirerek 32 cm’lik yuvarlak fırın tepsinize yerleştirin. Bütün yufkaları aynı şekilde hazırlayarak fırın tepsinize yerleştirin. Hazırladığınız sıvı harçtan böreğinizin üzerine sürün. Ardından yumurta sarısı sürüp, üzerine susam ve çörekotu serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.