ORC'den il il seçim anket sonuçları? Hangi ilde hangi parti önde? İYİ Parti çöküşte...

2018 seçimlerini en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan ORC Araştırma'nın Ekim ayı anketi çıktı. Millet İttifakı oy kaybederken, Cumhur İttifakı'nda toparlanma gözüküyor. Millet İtitfakı'nda en çok oy kaybeden parti ise İYİ Parti olarak gözüküyor. ORC Araştırma, Ekim ayı anketinin il il sonuçlarını da açıkladı. Buna göre Konya, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli'de partilerin oy oranları ne kadar? İşte ORC anketinden dikkat çeken sonuçlar...