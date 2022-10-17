ORC'den il il seçim anket sonuçları? Hangi ilde hangi parti önde? İYİ Parti çöküşte...
ORC Araştırma Ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı. Millet İttifakı ortakları oy kaybederken en fazla kan kaybı İYİ Parti'de yaşanıyor. ORC, il il anket sonuçlarını da açıkladı. Buna göre hangi şehirde hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte son seçimleri en doğru bilen anket şirketlerinden ORC'nin Ekim ayı anketinden bazı illerin sonuçları...
2018 seçimlerini en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan ORC Araştırma'nın Ekim ayı anketi çıktı. Millet İttifakı oy kaybederken, Cumhur İttifakı'nda toparlanma gözüküyor. Millet İtitfakı'nda en çok oy kaybeden parti ise İYİ Parti olarak gözüküyor. ORC Araştırma, Ekim ayı anketinin il il sonuçlarını da açıkladı. Buna göre Konya, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli'de partilerin oy oranları ne kadar? İşte ORC anketinden dikkat çeken sonuçlar...
Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?
ORC anketinde vatandaşa "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 30.2'si "AK Parti" cevabı verirken, yüzde 24.5'i "CHP" dedi. "İYİ Parti"diyenlerin oranı yüzde 18.7 çıkarken, HDP diyenler yüzde 7.3, MHP diyenler yüzde 6.3, Gelecek Partisi diyenler yüzde 3.5, DEVA Partisi yüzde 2.4, Bağımsız Türkiye Partisi diyenler yüzde 1.8, Büyük Birlik Partisi diyenler yüzde 1.7, Türkiye Değişim Partisi diyenler ise yüzde 1.5 çıktı.
Konya anket sonuçları...
ORC Ekim ayı anketine göre partilerin Konya'daki oy oranları şöyle: AK Parti yüzde 42.5, Gelecek Partisi 14.1, İYİ Parti 12.9, CHP 12.4, MHP 8.5, HDP 3.2, DEVA Partisi 2.2, Yeniden Refah Partisi 1.2, Saadet Partisi 1.1...
Antalya anket sonuçları...
Ankete göre partilerin Antalya'daki oy oranları: CHP yüzde 32.3, AK Parti 25.9, İYİ Parti 24.1, HDP 6.2, MHP 5.5, Gelecek Partisi 1.7, DEVA Partisi 1.3, TDP 1.1, Memleket 0.8 oy alıyor.