Dizilere konu olan seri katil Jeffrey Dahmer'in annesinin itirafları tüyler ürpertti

Dünyanın en bilinen seri katillerinden olan Jeffrey Dahmer'in annesi Joyce Dahmer, oğluyla ilgili tüyler ürperten itiraflarda bulundu. Bilindiği gibi Jeffrey Dahmer, 1992 yılında yakalanana kadar 16 kişiyi öldürmüş, cesetlerin üzerinde korkunç deneyler yapmış ve bazılarını ise yemişti.

Online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'te yayınlanan 'Bir katilin ifadeleri Jeffrey Dahmer' isimli dizi, son günlerde gündemde adından sıklıkla bahsettiriyor. Bir seri katilin hayatını anlatan filmin bu kadar dikkat çekme sebebi ise filmin ana karakteri olan seri katil Jeffrey Dahmer'in hayatındaki korkunç cinayetler...

Son günlerde medyada isminin sıklıkla yer alması üzerine seri katil Jeffrey Dahmer'in annesi Joyce Dahmer de kan donduran itiraflarla gündeme geldi.

Joyce Dahmer oğlunun eylemlerinin suçluluğu ile yaşadığını belirtti.

Jeffrey Dahmer 1978 ve 1991 seneleri arasında 17 kişiyi öldürerek parçalara ayırdı.

Milwaukee Journal Sentinel’e göre annesi “Jeff’in yaptıklarını düşündükçe nefes almayı bırakıyorum” şeklinde konuştu.

Dahmer ve annesi hapishanedeyken haftada bir telefonla sık sık dürtü ve duyguları ile ilgili sohbet etmişler.

"Kilitli olduğum için mutluyum"

Dahmer’in annesi yaptığı açıklamada “Ona, Hala bu dürtüleri var mı? diye sordum ve dedi ki “Evet anne. Kilitli olduğum için çok mutluyum. Kilitli olmasaydım ne yapacağımdan korkardım” şeklinde konuştu.

Başka bir arama esnasında Dahmer, annesine, kurbanlarının üzerlerinde hastalıklı deneyler yapmadan önce bilinçsizce vurarak bayılttığını belirtti.

"Tarihe canavar olarak geçecek"

Jeffrey Dahmer'in annesi Joyce Dahmer “Jeff tarihe bir canavar olarak geçecek. En zor şeylerden birisi bana sürekli olarak kurbanları üzerinde deneyler yaparken bilinçli olmadıklarını söyleyip durdu” şeklinde ifadeler kullandı.

"Kurbanlara zarar vermediğini düşünüyordu!"

Dahmer'in annesi sözlerine şu cümlelerle devam etti:

Onun aklı tuhaf bir şekilde çalışıyor, ona göre o kurbanlarına zarar vermiyordu.

"Tıpkı onlar gibi işkence göreceğim"

Tarihsiz bir notta, Dahmer atıfta bulunarak şu cümleleri yazmış “Tıpkı onlar gibi sonsuza kadar ıstırap içinde işkence göreceğim.”

Arkadaşlık etmek istiyordu!

Polisler Jeffrey Dahmer’in fotoğraf koleksiyonunu bulduktan sonra korkunç bir şeye denk geliyor. Polis, Dahmer'in kurbanlardan birisi olan Rolf Mueller’ın vücudunun parçalarını buzdolabında buluyor.

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 1994’e göre Dahmer kurbanlarını kendisine arkadaşlık etmesi için hatıra olarak tutmak istediğini belirtti.